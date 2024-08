In einem leer stehenden Gebäude des ehemaligen US-Army Areals Taylor Barracks im Mannheimer Norden hat es gebrannt. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Möglicherweise war es Brandstiftung.

Am frühen Dienstagmorgen ist im Erdgeschoss eines leer stehenden Gebäudes in einem Gewerbepark auf dem ehemaligen US-Army-Areal Taylor Barracks ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hat es im Erdgeschoss in mehreren Zimmern gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 30 Minuten löschen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass es dort zu einem Feuer kommt. Bereits am Sonntagmorgen hatte die Feuerwehr in dem dreistöckigen Gebäude einen Brand gelöscht.

War es Brandstiftung?

Das Gebäude musste nach dem Brand am Dienstag erneut entlüftet werden. Es steht zurzeit leer und soll saniert werden. Brandexperten sollen jetzt ermitteln, ob es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handelt.