Eine Firmenhalle ist in der Nacht in Mosbach komplett ausgebrannt und später eingestürzt. Eine große Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Für extrem starke Rauchentwicklung hat in der Nacht zum Sonntag ein Feuer im Mosbacher Stadtteil Lohrbach gesorgt. Der Brand war in den frühen Morgenstunden in einer ehemaligen Zimmerei im Industriegebiet am Lohrbacher Flugplatz ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Brennender Heizöltank sorgte für starken Rauch

Beim Brand ging auch ein großer Heizöltank in Flammen auf, was für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Tiefschwarze Wolken waren weithin zu sehen. Die Bevölkerung wurde über Warn-Apps gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Über 120 Feuerwehrkräfte waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. SWR

Das Gebäude brannte völlig aus und stürzte schließlich ein. Der Brand breitete sich auch auf das umliegende Firmengelände aus und sorgte dort für leichte Schäden. Ein weiteres Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund einer Million Euro. Die Brandursache ist noch unklar, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Mosbach ermittelt.