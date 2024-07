Mit dem Lappen den Herd eingeschaltet

In Mudau hat es am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr wegen Brandalarms in einem Supermarkt gegeben. Im Inneren rauchte es. Ursache war eine eingeschaltete Herdplatte.

Am Mittwoch hat ein Supermarkt in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) morgens Feueralarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte aus. Im Inneren des Supermarktes qualmte es, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Putzen den Herd aus Versehen eingeschaltet Die Feuerwehrkräfte konnten die Ursache für die Alarmierung schnell ausmachen: Eine Reinigungskraft hatte beim Putzen mit einem Lappen versehentlich eine Herdplatte im Aufenthaltsraum eingeschaltet. Dadurch schmolz eine Plastikdose, die auf der Herdplatte stand. Das Gebäude wurde gelüftet. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.