Bei einem Brand in Waldbrunn-Schollbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist in der Nacht zum Montag ein Ferienhaus komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

In einem Ferienhaus in Waldbrunn-Schollbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Da das Haus zu dem Zeitpunkt leer stand, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 100.000 Euro geschätzt.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 80 Kräften vor Ort, auch das technische Hilfswerk und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Fachleute ermitteln nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.