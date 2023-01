Bundesgartenschau in Mannheim: Seilbahn schon im Probebetrieb

Die Bundesgartenschau in Mannheim startet am 14. April. Die Anzeichen sind unübersehbar. Schon jetzt fährt die Seilbahn zwischen Luisenpark und Spinellipark ab und zu im Probebetrieb.

Die Spannung steigt. Denn die Zeit läuft und es gibt noch unglaublich viel zu tun auf den beiden Ausstellungsgeländen. Im Luisenpark entsteht die neue Parkmitte mit der Unterwasserwelt. Der Spinellipark zwischen Feudenheim und Käfertal ist das neue riesige Kernstück der BUGA23 mit der riesigen U-Halle und den Blumenschauen. Beide Gelände sind durch die Seilbahn verbunden.

Im Februar soll im Luisenpark das neue Dach der Seebühne geliefert und montiert werden. Ebenfalls im Februar soll der Unterwasserbereich für die Pinguine fertiggestellt sein. Sie sind vorübergehend im Frankfurter Zoo untergebracht.

Experimentierfeld mit 60.000 Stauden und Gräsern

Auf Spinelli laufen die Arbeiten unter hohem Zeitdruck - die vielen Gartenfachleute der Bundesgartenschau müssen das Gelände jetzt begrünen. Zum Beispiel auf dem Experimentierfeld: Dort pflanzen sie rund 60.000 Stauden und Gräser.

Im Februar wird auch der See in der Feudenheimer Au mit Wasser gefüllt. Das sollte eigentlich schon im Herbst letzten Jahres geschehen, es gab aber Probleme mit der Abdichtung des künstlichen Sees. Der Panoramasteg über die Straße am Aubuckel und mit Aussicht auf die Feudenheimer Au ist fertiggestellt.

Die BUGA23 wirbt bei vielen Gelegenheiten, wie auf dem Neujahrsempfang der Stadt Mannheim SWR

BUGA23 auf CMT in Stuttgart

Die Bundesgartenschau ist auch auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vom 14. bis 22. Januar prominent vertreten - mit einem Stand in Halle 6A. Das Programm am Mittwoch, 18. Januar, ist auf die Bundesgartenschau abgestimmt. So werden auf der Atriumbühne am Eingang Ost erste musikalische Eindrücke des für die BUGA23 produzierten Joy Fleming Musicals präsentiert. Wer eine BUGA 23-Dauerkarte besitzt, kommt am 18. Januar kostenfrei auf die CMT.

Die BUGA23 in Mannheim wirbt auf der CMT in Suttgart Landesmesse Stuttgart

Während der CMT präsentiert die BUGA 23 auch Veranstaltungsreihen aus dem Programm der Bundesgartenschau in Ausschnitten.