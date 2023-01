Neujahrsempfang 2023 in Mannheim: Bundesgartenschau wird lebendig

Der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Rosengarten knüpfte an Vor-Corona-Zeiten an. Es gab am Freitag ein abwechslungsreiches Programm mit dem Schwerpunkt Bundesgartenschau.

Die Buga23 ist eines der beherrschenden Themen in Mannheim in diesem Jahr. Und deshalb war das ganze Erdgeschoß im Kongresszentrum Rosengarten eine Ausstellungsfläche für die Bundesgartenschau.

Der Rosengarten war wieder gut gefüllt, vergleichbar mit Vor-Corona-Zeiten SWR

Der Besucherandrang war ähnlich gut wie in den Jahren vor Corona. Rund 9.000 Menschen zählen die Verantwortlichen regelmäßig beim Neujahrsempfang. Dass es sogar veganen Kuchen gab, fiel einigen jüngeren Besuchern positiv auf, während andere verzweifelt nach Tischen suchten, um ihre Speisen zu verzehren.

Eine Kabine der Seilbahn zwischen Luisenpark und Spinelli-Park warb vor dem Rosengarten für die beiden Schauplätze der Bundesgartenschau SWR

Ein Vorgeschmack auf die Buga23

Es gab im Rosengarten einen Vorgeschmack, wie zum Beispiel auf der Buga23 in einem Schaugarten gezeigt wird, wieviel Wasser die Produktion einer Jeans verbraucht: 8000 Liter. Oder was die insgesamt 19 Blumenschauen an zwei Standorten in der großen U-Halle zeigen werden.

Blick von oben auf die Ausstellungsfläche im Erdgeschoß SWR

Die Buga 23 vom 14. April bis 8. Oktober unter dem Motto "Fenster in eine nachhaltige Zukunft" wurde so im Vorfeld lebendig. In den oberen Stockwerken präsentierten sich wie üblich Vereine und Initiativen mit Informationen, Vorführungen und Showeinlagen.

Letzter Neujahrsempfang als OB für Peter Kurz

Oberbürgermeister Peter Kurz trat zum letzten Mal in einem Neujahrsempfang als Stadtoberhaupt auf: Er wird bei der Wahl dieses Jahr nicht mehr antreten. Obwohl es viele Gründe für ein Weitermachen gegeben habe, seien persönliche Gründe dagegen wichtig gewesen, das hatte er schon im Vorfeld gesagt.

Im Rosengarten betonte er, dass neue Ansätze und neue Betrachtungsweisen gerade in Krisenzeiten neuen Schwung geben könnten. Obwohl er viele positive Signale fürs Weitermachen bekommen habe, sei er nicht sicher, ob er weiter die Kraft und Begeisterungsfähigkeit aufbringen könne, die unbedingt nötig seien, um das Amt als Oberbürgermeister auszufüllen.

Kurz: "Buga23 ist ein Geschenk an uns selbst“

"Die Buga23 schafft einen durchgehenden Grünzug von der Innenstadt bis an den Käfertaler Wald, sie schafft mehr Naturraum in der Stadt, mehr Lebensraum für Tiere und ist ein Beitrag zu Artenschutz und Artenvielfalt."

Das gelte auch für die geplante Neckar-Renaturierung und die Anlage neuer Gewässer. Vor allem die neue Frischluftschneise sei wichtig. Sie soll die Durchschnittstemperatur in der Umgebung und vor allem in der Innenstadt Mannheims senken.

Den größten Teil der Buga23, die am 8. Oktober endet, wird Peter Kurz als Oberbürgermeister begleiten - seine Amtszeit dauert bis August.

Festrednerin Andrea Gebhard

Festrednerin war Andrea Gebhard. Sie war Geschäftführerin der Bundesgartenschau in München und ist heute Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Sie bescheinigte Mannheim, mit der Bundesgartenschau Vorreiter für Nachhaltigkeit in Städten zu sein.

"Es ist der Politik und der Stadtgesellschaft in Mannheim mehr als hoch anzurechnen, dass sie so radikal entschieden haben, diese Fläche nicht zu bebauen"

Es sei bemerkenswert, dass die Stadt die Wertschöpfung nicht in Geld sehe, sondern im Klima, im Ressourcenschutz, in der Biotopqualität und im Wert für die Menschen in Mannheim und der Umgebung.