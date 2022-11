Knapp 200 Menschen bei Demo gegen Polizeigewalt in Mannheim

Anfang Mai war ein Mann nach einer Polizeiaktion in Mannheim gestorben. Jetzt haben Demonstrierende in einem Trauermarsch daran erinnert.

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod eines Mannes nach einer Polizeiaktion am Mannheimer Marktplatz haben am Samstagnachmittag etwa 200 Menschen an einem Trauermarsch für den Verstorbenen teilgenommen. Der Gedenkzug führte durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Die Demonstrierenden riefen unter anderem "Stoppt Polizeigewalt in Mannheim!" und "So viele Einzelfälle!". Die Initiatoren wollten mit dem Gedenkzug eigenen Angaben zufolge Solidarität mit der Familie des Verstorbenen zeigen.

Bereits Mahnwache am Mittwoch abgehalten

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte es auf dem Marktplatz eine Mahnwache zur Erinnerung an der Vorfall gegeben. Und zwar an der Stelle, an der der 47-Jährige von zwei Polizeibeamten überwältigt worden war. Die Veranstalter der Mahnwache enthüllten dort auch eine Gedenktafel, die eine kurze Zeit bleiben soll.

Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil Handyvideos in den sozialen Netzwerken Aufnahmen zeigten, wie ein Polizeibeamter den Mann schlug. Die beiden beteiligten Polizisten hatten den Mann auf dem Bauch liegend fixiert. Sie sind mittlerweile vom Dienst suspendiert worden; gegen sie wird wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge ermittelt.