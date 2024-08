Die Animagic Messe in Mannheim lockt am Wochenende Menschen an, die alles andere als normal aussehen. Die bunt kostümierte Cosplayerin Ändy ist Teil der Szene.

Verrückte Frisuren und bunte Kostüme wie aus einer anderen Welt: glitzernde Flügel auf dem Rücken, Hörner auf der Stirn oder von Kopf bis Fuß blau bemalt. So sehen die Fans bei der Animagic in Mannheim aus. Die Animagic ist der Jahreshöhepunkt für alle Cosplayer und Fans der Szene. Unter dem Motto "Life is Live" feiern zehntausende Besucher jedes Jahr ihre Lieblingsfilme und -serien aus der japanischen Anime-Pop-Kultur. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Cosplayer und verkleiden sich bei der dreitägigen Veranstaltung. Sie sehen aus wie ihre Helden aus japanische Manga-Filmen. Saskia und Madleen sind aus Bayern zur Animagic nach Mannheim gereist. SWR Ehrengäste aus Japan Es sind viele japanische und deutsche Ehrengäste aus der Anime-Welt dabei. Die Animagic bietet ein buntes Bühnenprogramm, Workshops und auch einen Künstlermarkt. Andy kommt aus Mannheim und ist seit mehreren Jahren Cosplayerin. SWR Ändy ist Cosplayerin auf der Animagic Auch die 29-jährige Ändy ist dabei, sie arbeitet in einer Sozialeinrichtung in Mannheim. Vor drei Jahren hat die blonde Mannheimerin mit Cosplay angefangen, seit anderthalb Jahren ist sie aktiv bei den Treffen der Szene dabei, den Conventions. Insgesamt hat sie schon 23 Conventions besucht. Dieses Jahr verkleidet sie sich unter anderem als Prinzessin Peach, das ist eine Figur aus dem Video Spiel "Mario Kart". Für sie ist die Animagic immer etwas Besonderes: Schon als Kind war sie begeistert von der Anime-Welt. Sie liebt ihre Helden aus der Kindheit immer noch. Cosplay hat sie aus einem kreativen Tief herausgeholt, erzählt sie, und ihr neue Möglichkeiten gezeigt, ihre Kreativität zu entwickeln. Für mich ist das Besondere an Cosplay, dass man seine Kreativität ausleben kann. Aranea, Elena und Lisa bei der Animagic in Mannheim SWR Helden aus bekannten Animes Den Kostümen sind thematisch keine Grenzen gesetzt: von Kindheitshelden aus bekannten 90er Animes bis hin zu Videospielen - aber auch einfach neue Dinge ausprobieren ist mehr als erlaubt. Manchmal entstehen Kostüme auch ganz spontan, wenn man mit Freunden zusammen ist und einfach verrückte Ideen hat. Die Kostüme haben Charme und sehen genau so aus wie die Charaktere der Anime-Serienhelden. Überdimensional große Gewänder oder mit Schnörkeln verzierte Rüstungen sind normal. Ergänzt werden die Kostüme durch Make-Up, durch passende Perücken und "Props", das sind Fake-Waffen. Das richtige Posing gehört dazu. Stephie (Darmstadt); Franziska (Frankfurt); Svenja (Ulm); Marius (Darmstadt) SWR Ihr Schwert hat Ändy mit einem 3D-Drucker anfertigen lassen, hat es per Hand abgeschliffen und bemalt. Ändy modelliert auch ihre Perücken, damit sie dem jeweiligen Anime-Charakter entsprechen. Sie verbaut Gestelle und Schrauben für besseren Halt und klebt am Ende alles zusammen. Jeder kann so sein, wie er will. Man kann sich eben ausprobieren. Das Kostüm hat seinen Preis. Für ihr teuerstes Kostüm hat Ändy schon 300 Euro ausgegeben. Es geht aber auch günstiger: Es gibt "Closet cosplays", das sind Kostüme mit Kleidung und Accessoires aus dem eigenen Kleiderschank. Der Umgang mit "Hate" Mit ihren Kostümen fallen sie und ihre Freunde natürlich auf der Straße auf. Viele Menschen sind begeistert, aber Ändy hat auch schon negative Erfahrungen gemacht. Sie berichtet von einem Vorfall bei der Convention "DoKomi" in Düsseldorf, wo sie von einer Frau angegriffen worden ist. Mit solchen "Hate"-Vorfällen hätten Cosplayerinnen und Cosplayer häufig zu kämpfen. Auch online seien unangenehme und grenzüberschreitende Kommentare keine Seltenheit. Ihr ist deshalb eine Message besonders wichtig: Egal wie ich aussehe, du hast kein Recht mich anzufassen. In Zukunft möchte Ändy auch an internationalen Conventions teilnehmen, ein Besuch auf der "Japan Expo" und der "Heroes Dutch Comic Con" ist geplant.