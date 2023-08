per Mail teilen

Tausende Anime- und Manga-Fans versammeln sich am Wochenende im Mannheimer Rosengarten zur AnimagiC 2023. Thema soll auch die Bundesgartenschau sein.

Der Andrang war bereits am ersten Tag enorm: Im Mannheimer Rosengarten trifft sich bis einschließlich Sonntag die Fan-Szene der japanischen Anime- und Manga-Kultur. In bunten Kostümen, sogenannten Cosplays, verkleiden sich die Besucherinnen und Besucher der AnimagiC 2023 als Film-, Buch- oder Videospiel-Charaktere. Seit 2017 findet die Convention zur Feier der japanischen Kultur im Mannheimer Rosengarten statt. Vor Ort gibt es Cosplaywettberwerbe, Stände mit Mangas und Merchandise oder typisch japanisches Essen. Außerdem lassen sich Autogramme von Prominenten aus der Anime-, Manga- und J-Pop-Branche abstauben.

Laut den Veranstaltern spielt auch die Bundesgartenschau eine Rolle, die zeitgleich in Mannheim stattfindet. Auf der Website schreibt der Veranstalter: "Ganz Mannheim erblüht 2023 im Zeichen der Bundesgartenschau – und wir feiern unter dem Motto #summerofanimagic".

Eindrücke von der AnimagiC 2023 in Mannheim

Veranstaltung "AnimagiC" in Mannheim geht das ganze Wochenende

Seit 1999 gibt es bereits die AnimagiC. Jeden Sommer versammeln sich Anime-Fans, um ein Wochenende lang gemeinsam die japanische (Pop-)Kultur zu feiern. Der Andrang ist groß: Laut Veranstalter kommen rund 30.000 Anime- und Manga-Fans aus ganz Deutschland nach Mannheim.

Ein Dreitages-Ticket kostet dabei 130 Euro. Am günstigsten ist das Freitagsticket mit 48 Euro. Bereits kurz nach der Eröffnung am Freitag standen hunderte Fans vor dem Mannheimer Rosengarten in der Schlange vor dem Eingang.