Neubau der Bahntrasse Frankfurt-Mannheim vor dem Aus?

per Mail teilen

Steht der Neubau der Bahntrasse Frankfurt-Mannheim auf der Kippe? Das legen aktuelle Medienberichte nahe. Der Mannheimer Oberbürgermeister reagiert mit scharfen Worten.

Seit 25 Jahren plant die Bahn die Neubau-Trasse zwischen Frankfurt und Mannheim, nun könnte das Vorhaben scheitern. Agenturberichten zufolge streicht die Bahn ihre Neubauprojekte praktisch auf Null zusammen. Der Grund sind Kürzungen im Bundes-Verkehrshaushalt. Die Berichte berufen sich auf eine Aufstellung der Bahnnetz-Gesellschaft Infrago.

Priorität liegt auf der Modernisierung des bestehenden Bahn-Netzes

Ein Bahn-Sprecher wollte dem SWR gegenüber weder bestätigen noch dementieren, ob die Neubautrasse Frankfurt - Mannheim noch "eine Chance" habe. Es handle sich schließlich um "interne Papiere". Grundsätzlich, teilte die Deutsche Bahn mit, halte sie unverändert an ihren Neubau- und Ausbau-Vorhaben fest. Sie habe aber mit der Bundesregierung vereinbart, den Schwerpunkt zunächst auf die Modernisierung des bestehenden Bahn-Netzes zu legen. Das gelte auch für Projekte, die bereits im Bau seien. Dafür stünden in diesem und im kommenden Jahr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung - auch für die Generalsanierung der Riedbahn Frankfurt-Mannheim.

Stadt Mannheim reagiert umgehend

Die Stadt Mannheim hat die Deutsche Bahn und die Bundesregierung am Freitag aufgefordert, das Neubauprojekt Frankfurt-Mannheim nicht "kaputt zu sparen". Die Bahnstrecken zwischen den beiden Metropolen seien schon lange "massiv überlastet", heißt es in einem Schreiben auf Anfrage des SWR. Viel zu wenige Gleise würden die beiden "bedeutenden Wirtschaftsräume" Rhein-Main und Rhein-Neckar mit ihren rund sechs Millionen Einwohnern verbinden. Dadurch sei die Strecke seit Jahren ein "Flaschenhals" im europäischen Nord-Süd-Korridor von der Nordsee bis ans Mittelmeer.

Wir fordern Bahn und Bundesregierung nachdrücklich auf, dieses dringend benötigte und seit langem geplante Neubauprojekt (...) mit Hochdruck voranzutreiben und zeitnah umzusetzen.

Neubaustrecke soll Flaschenhals entlasten

Die Neubaustrecke Frankfurt - Mannheim soll entlang der Autobahnen 5 und 67 den Mannheimer Hauptbahnhof mit dem bestehenden Streckennetz am Frankfurter Flughafen verbinden. Dadurch ließe sich die Fahrzeit zwischen den beiden Metropolen laut Bahn um neun Minuten verkürzen. Außerdem würden die bestehenden und stark beanspruchten Strecken zwischen Frankfurt und Mannheim entlastet. Darunter auch die sogenannte Riedbahn, über die bisher die meisten ICE zwischen Mannheim und Frankfurt verkehren. Auf der Strecke kommt es immer wieder zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Stadt Mannheim fordert deshalb seit Jahren den Bau der zusätzlichen Trasse.

Es fehlen rund 13 Milliarden Euro

Der Bund hatte der Bahn bis 2027 eigentlich rund 40 Milliarden Euro zusätzlich in Aussicht gestellt. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Rechtswidrigkeit der Haushaltspläne und den folgenden Kürzungen, bleiben noch rund 27 Milliarden Euro. Im März will der Aufsichtsrat der Bahn jetzt einen neuen Finanzplan aufstellen. Bis dahin will Staatskonzern prüfen, inwieweit Gelder für den Bau neuer Strecken zur Verfügung stehen.