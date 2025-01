Vuk Dajović berichtet aus dem SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen als multimedialer Reporter.

Vuk Dajović ist in Gießen geboren und aufgewachsen. Er hat in Heidelberg Politikwissenschaft und in München Journalismus studiert. An der Deutschen Journalistenschule wurde er zum Redakteur ausgebildet. Er hat Praxiserfahrung beim Bayerischen Rundfunk, beim Hessischen Rundfunk und im ZDF-Landesstudio Hessen gesammelt. Seit 2024 arbeitet er im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Heimat:

Mittelhessen

Sein Antrieb:

Perspektiven sichtbar machen können, die sonst übersehen werden.

Journalistisch prägend für Vuk Dajović war:

Die zwei Jahre an der Journalistenschule in München: In kürzester Zeit viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus Print, Fernsehen und Radio kennenlernen dürfen, jede Woche Abgaben und ganz viel Streit im positiven Sinne. Außerdem dort die Liebe zum Bewegtbild entdeckt.