"Stille Stunde" beim Einkaufen in Heidelberg für hochsensible Menschen

Einkaufen ohne Reizüberflutung für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Das bietet ein Modehaus in Heidelberg an. Wie sinnvoll ist so eine "stille Stunde" wirklich?

Das Modehaus Niebel in Heidelberg bietet einmal im Monat eine "stille Stunde" während der Verkaufszeiten an - jeweils am ersten Mittwoch im Monat, von 17 Uhr bis 18:30 Uhr. Laut der Stadt Heidelberg ist der Modeladen das erste Einzelhandelsgeschäft der Stadt mit einem solchen Angebot. Zielgruppe sind Menschen mit Autismus, mit neurologischen Erkrankungen und hochsensible Personen. Ihnen will das Modehaus Einkaufen ohne Reizüberflutung möglich machen.

Einkaufen ohne Reizüberflutung: Das Modehaus Niebel und das Café Nomad bieten in Heidelberg als neues Format die "stille Stunde" an. Philipp Rothe, Stadt Heidelberg

Einkaufen ohne Musik, ohne helles Licht, ohne laute Ansprache

Dann wird die Musik ausgeschaltet, "auf laute Gespräche oder Durchsagen verzichtet, es werden keine Waren ein- und umgeräumt und Kunden nicht aktiv angesprochen", informiert die Stadt . Auch das Café im Haus hat sich dieser Aktion angeschlossen, für einen Kaffee oder Tee im Stillen und ohne Hektik. Bisher gab es die Aktion zwei Mal. "Die Kunden, die da waren, fanden es toll", zieht eine Modehaus-Mitarbeiterin dem SWR gegenüber eine erste Bilanz.

Selbshilfegruppe für hochsensible Menschen in Heidelberg

Lidia, Ecki und Ulli aus Heidelberg haben auch schon von der "stillen Stunde" in dem Laden gehört und freuen sich drüber. Sie sind Mitglieder einer Selbsthilfegruppe für hochsensible Menschen , die es seit fast vier Jahren gibt. Im Fachjargon werden sie "High Sensitive People" (HSP) genannt. Der SWR hat mit ihnen gesprochen.

"Ich würde wahrscheinlich mehr einkaufen als sonst"

Lidia sagt, wenn sie Ruhe beim Einkaufen habe, kaufe sie "nur das, was ich brauche". Wenn nicht, dann komme es oft vor, dass sie schnell reingeht, "irgendetwas kauft" und schnell wieder verschwindet. "Das ist ziemlich furstrierend". Auf diese Art einkaufen zu gehen, ist für sie Stress und kostet viel Kraft. Ecki stimmt ihr zu. Er war zwar noch nicht in dem Modeladen, der eine "stille Stunde" anbietet. Aber allein schon der Gedanke, in Ruhe dort einkaufen zu können, sei schön: "Wahrscheinlich würde ich da automatisch mehr einkaufen als sonst, weil die Sinne nicht so überreizt sind", fügt er lachend hinzu.

Problem: Geräusche, Gerüche und grelles Licht

Lidia, Ecki und Ulli sowie weitere Mitglieder der Selbsthilfegruppe leiden unter Geräuschempfindlichkeit, die meisten können grelles Licht kaum ertragen und einige haben auch Probleme mit Gerüchen. Das wirkt sich logischerweise auf ihr Verhalten im Alltag aus - eben auch beim Einkaufen. Hochsensible Menschen nehmen generell "einfach viel mehr Dinge ungefiltert auf, das muss dann alles erst Mal verarbeitet werden, erklärt Ulli. Andere Leute können unwichtige Dinge ausblenden, wir nicht". Also suchen er und die anderen aus der Selbsthilfegruppe "ruhige Plätze ohne Reizüberflutung".

Der Gang in Supermarkt ist für Lidia, Ecki und Ulli meist mit großem Stress verbunden (Symbolbild) Colourbox

Einkaufen im Supermarkt: "Schnell rein, schnell raus"

Ein Beispiel für einen Ort mit Reizüberflutung ist ein großer Supermarkt. Ecki sagt, er neige dort dazu, sich "einfach da durchzukämpfen und später bin ich dann total erschöpft. Also eigentlich gehe ich dann über meine Grenze - und der Körper zahlt`s mir danach heim". Meistens, erzählt Ecki, geht er kurz vor Ladenschluss zum Einkaufen, wenn nicht mehr viele Kunden im Supermarkt sind. Für Ulli ist so ein Einkauf nie ein Genuss - "ich geh schnell rein, hol was und geh schnell wieder". Lidia geht regelmäßig in ein Geschäft, das sie schon sehr gut kennt, wo sie genau weiß, wo welche Waren stehen. "Ich meide große Geschäfte, weil die mich sofort müde machen".

Ecki freut sich auch deswegen über die Aktion des Heidelberger Modehauses, weil sie auf das Anliegen seiner Selbsthilfegruppe aufmerksam macht. "Überhaupt gesehen zu werden, ist toll, dass sich andere mit diesem Thema beschäftigen - ein Riesending". Denn normalerweise würden sich die drei meistens "verstecken", sie fühlten sich oft "minderwertig und falsch".

Peter Praus, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am ZI in Mannheim ZI - Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim

Psychiater: "Stille Stunde" auch sinnvoll für Autisten und Personen mit ADHS

Peter Praus ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, er arbeitet im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim . Dem SWR erklärte er auf Anfrage, von einer "stillen Stunde" im Einzelhandel könnten neben hochsensiblen Menschen auch Menschen, die unter dem Erschöpfungssyndrom, ADHS (Hyperaktivitätsstörung) oder unter Autismus leiden, profitieren. Ebenso sei eine solche Aktion sinnvoll für Personen, die an Depressionen, Long Covid oder Angststörungen erkrankt sind.

Betroffene können "irrelevante Reize" nicht ausblenden

Es gehe, so Praus, vor allem um Menschen mit Neuro-Entwicklungsstörungen. Die hätten das Problem, "irrelevante Reize" in der Umgebung nicht ausblenden zu können. Sie leiden also extrem unter Reizüberflutung, wie sie eben zum Beispiel in einem Modeladen oder einem Supermarkt vorkommen. Die sei zuweilen schon für Menschen ohne neurologischer Diagnose schwierig, für Menschen mit ADHS oder Autismus sei das dagegen fast gar nicht zu ertragen. Viele Patienten, so Praus, müssten sich nach einer Shoppingtour "eine Weile erholen, denn sie müssen viel Zeit und Energie aufwenden, um so etwas zu machen".

Eine "stille Stunde" in einem Geschäft verlange diesen Menschen dann entsprechend weniger ab, denn weniger Reize bedeuteten dann weniger Stress.

Solche Aktionen sind absolut sinnvoll, um Hürden und Barrieren abzubauen.

Experte Peter Praus gibt aber zu Bedenken, dass das Angebot einer "stillen Stunde" im Handel "auch einen stigmatisierenden Aspekt haben könnte", also dass Betroffene dadurch wegen ihres Leidens in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden

Welche Maßnahmen für Betroffene könnte es noch geben?

Als weitere "Wohltaten" für Menschen mit Neuro-Entwicklungsstörungen kann sich Praus außer einer "stillen Stunde" im Einzelhandel auch Erleichterungen zum Beispiel im Öffentlichen Nahverkehr oder in Ämtern vorstellen. Beamte, die man ohne lange Wartezeit persönlich sprechen kann, und die auch mehrfache Rückfragen der Anrufer zulassen. Im Öffentlichen Nahverkehr könnte man sich außerdem vorstellen, mehr Abteile oder Waggons anzubieten, in denen es abgedunkelte Ruhezonen ohne Reizüberflutung gibt. Aber klar, gibt Praus zu: "Am Ende wird man es nie so regeln können, dass alle zufrieden sind".