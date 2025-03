Die baden-württembergischen Schlösser vermelden einen Rekord: 4,1 Millionen Menschen haben 2024 die 63 Monumente im Land besucht. Spitzenreiter: Das Schloss Heidelberg.

Über eine Millionen Menschen haben die Schlossruine in Heidelberg im vergangenen Jahr besucht. Auf dem zweiten Platz der Rangliste steht ebenfalls ein Schloss aus der Rhein-Neckar-Region: Rund 700.000 Besucher waren 2024 im Schloss Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis). Den dritten Platz belegt das Residenzschloss Ludwigsburg mit knapp 300.000 Besuchern. Das hat die Geschäftsführung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Mittwoch bekanntgegeben.

Schloss Heidelberg - Besucherzahlen wie vor Corona

Für das Heidelberger Schloss bedeuten die genau 1.073.002 Besucher einen Zuwachs von etwa zehn Prozent im Vergleich zu 2023. Damit sind es annähernd so viele Menschen wie vor der Corona-Pandemie. Internationale Besucher seien dabei ein wichtiger Faktor. Laut Deutscher Zentrale für Tourismus gehört die Ruine bundesweit zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Sie war sogar schon einmal das beliebteste Ausflugsziel in ganz Deutschland.

Patricia Alberth, Geschäftsführerin der staatlichen Schlösser Baden-Württemberg SWR

Klimawandel beschäftigt auch Schlossgärten in BW

Patricia Alberth von den staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg glaubt, dass die Schlösser als Ausflugsziele nur gefragt bleiben, wenn man sie fit für die Zukunft macht. Zum Beispiel beim Klima: "Hier beschäftigt uns vor allem das Thema Trockenheit und was das für unsere Schlossgärten bedeutet". Dieses Jahr wird auf dem Gelände in Heidelberg deswegen eine Konferenz ausgerichtet, bei der sich Schlossverwaltungen aus ganz Deutschland treffen, um über den Umgang mit dem Klimawandel zu diskutieren.

Silke Eichhorn leitet die Verwaltung des Heidelberger Schlosses. SWR

Bergbahn in Heidelberg soll ab Ende März wieder in Betrieb gehen

Einer der Erfolgsfaktoren für das Heidelberger Schloss ist die Bergbahn. Sie wird seit Januar gewartet, derzeit kommt man nur zu Fuß oder mit Bus und Auto über einen Umweg zum Schlossgelände. Silke Eichhorn, Leiterin der Schlossverwaltung, hat nun verkündet, dass man den Betrieb noch im März wieder aufnehmen möchte: "Wir rechnen damit, dass die Bergbahn ab dem 29. März wieder fährt. Auch die historischen Waggons, die in der Schweiz gewartet wurden, sind wieder zurück und gehen planmäßig in Betrieb". Der Wiedereröffnung der Bahn fällt nicht zufällig auf das Datum - an diesem Samstag ist auch das traditionelle Familienfest "Frühlingserwachen" am und im Schloss geplant.