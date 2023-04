Helmut Bergdolt ist fast 95 Jahre alt und Hausarzt in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) - der älteste in Baden-Württemberg. So lange er fit ist, kümmert er sich um seine Patienten.

Der älteste praktizierende Hausarzt in Baden-Württemberg steht auch mit fast 95 Jahren noch mehrmals in der Woche in der Praxis. Helmut Bergdolt ist seit 71 Jahren Arzt, seit mehr als sechs Jahrzehnten praktiziert er in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis).

Vater arbeitet in Praxis des Sohnes mit

Die Praxis hat schon vor über 20 Jahren sein Sohn Holger übernommen und zum Medizinischen Versorgungszentrum mit heute 26 Ärzten und 45 medizinischen Fachangestellten ausgebaut. Sein Vater arbeitet immer noch mit. Dreimal pro Woche empfängt er halbtags seine rund 200 Patientinnen und Patienten.

"Er ist mein bester Ratgeber in allen Lebenslagen, sowohl medizinisch, betriebswirtschaftlich wie auch menschlich."

Mit fast 95 Jahren macht Helmut Bergdolt regelmäßig Hausbesuche, auch in Pflegeheimen. Viele Patientinnen und Patienten kommen seit Jahrzehnten und haben Vertrauen ihrem Hausarzt.

Helmut Bergdolt: Arzt ist sein Traumberuf

Helmut Bergdolt ist 1928 in Sinsheim geboren. Er hat er den Zweiten Weltkrieg miterlebt und wurde mit 15 Jahren als Luftwaffenhelfer und Infanterist eingezogen. Danach kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft in Heilbronn. 1947 schrieb er sich für das Medizinstudium ein. Bergdolt studierte erst in Passau, dann in Regensburg und schließlich in Heidelberg, wo er 1952 auch promovierte. Nach einigen Jahren als Assistenzarzt an verschiedenen Kliniken arbeitete er als Schiffsarzt auf einem Passagierschiff. Er war in Südamerika und Ostasien. Arzt war und ist sein Traumberuf, weil er damit Menschen helfen kann.

"Das ist mein Lebenselixier. Wer seinen Beruf liebt, braucht ein Leben lang nicht zu arbeiten. (...) Es war immer Hobby."

Grete und Helmut Bergdolt sind seit 63 Jahren verheiratet. Sie haben sich in der Uniklinik Heidelberg kennengelernt. Dort war sie medizinisch-technische Assistentin. SWR

Er lernte Grete kennen, damals medizinisch-technische Assistentin an der Heidelberger Uniklinik. Seit 63 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Bergdolt machte seinen Facharzt für Innere Krankheiten und Röntgenologie und ließ sich im Juli 1961 als Hausarzt in Wiesloch nieder.

Herzgesundheit als wichtiges Thema für Wieslocher Arzt

Bergdolts großes Thema wurde die Herzgesundheit. In den 1970er Jahren gründete er die erste wohnortnahe Herzsportgruppe, wo sich Infarktpatienten unter ärztlicher Aufsicht bewegen und kontrolliert sportlich betätigen sollten. Diese Gruppen betreut er seit fünfzig Jahren jeden Freitagabend. Bis vor zwei Jahren hat er selbst mitgeturnt. Mittlerweile gibt es 6.000 Herzsportgruppen bundesweit. Bergdolt erkannte auch früh die Bedeutung von Ernährung und Prävention. 1974 machte er mit den Wieslocher Metzgern einen Betriebsausflug nach Bayern, wo sie lernten, wie man fettarme Wurst herstellt.

Helmut und Holger Bergdolt in der Praxis, die der Sohn vor über 20 Jahren von seinem Vater übernommen hat. SWR

Bundesverdienstkreuz für Helmut Bergdolt

Für sein Engagement wurde Helmut Bergdolt vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Am 22. April wird er 95 Jahre alt. Drei Tage Urlaub gönnt sich Helmut Bergdolt, mehr geht nicht. Schließlich wird er zu Hause gebraucht - von seinen Patienten und den Herzsportgruppen.