Internationaler Museumstag in der Rhein-Neckar-Region

Am Sonntag findet der Internationale Museumstag statt. Auch in der Rhein-Neckar-Region gibt es dabei viel zu entdecken. Viele Häuser verlangen keinen Eintritt.

Anlässlich des Internationalen Museumstags öffnen auch zahlreiche Einrichtungen in der Rhein-Neckar-Region am Sonntag ihre Türen. Viele Ausstellungen kann man an diesem Tag kostenlos besuchen.

Mannheim: Von Museum zu Museum mit einer Sonderlinie

In Mannheim machen unter anderem das Marchivum, das Technoseum, die Kunsthalle sowie die Reiss-Engelhorn-Museen beim Internationalen Museumstag mit. Um von einem Haus zum anderen zu kommen, wird eine Sonderlinie mit historischem Triebwerk eingesetzt: eine Leihgabe des Bahn-Museums „Depot 5“. Die Bahn verkehrt am Sonntag zwischen den Mannheimer Stadtteilen Neuostheim, Innenstadt und Neckarstadt-West. Es gilt der nomale VRN-Tarif.

Viele Museen bieten besondere Aktionen an. Am Technosum beispielsweise gibt es eine Science-Show und die Ladenburger Modellbaufreunde sind mit ihrer Modellbaueisenbahnanlage zu Gast.

Heidelberg: Reise durch die Erdgeschichte und Exkursionen

In Heidelberg machen unter anderem bekannte Einrichtungen wie das Kurpfälzische Museum, das Textilmuseum oder das Mark Twain Center mit. Für die Dauerausstellungen ist der Eintritt frei. Mit dabei ist aber auch das etwas unbekanntere Museum für Geowissenschaften der Universität Heidelberg. Gemeinsam mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hat es ein Programm zur erdgeschichtlichen Entwicklung der Rhein-Neckar-Region entwickelt. angeboten. Nachmittags gibt es dazu eine Exkursion in den Stadtteil ZIegelhausen.

Mit dabei auch Einrichtungen in der Umgebung

Erdgeschichte erleben kann man auch im Museum in Mauer - dem Ort, wo der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis gefunden wurde. Und eher etwas für die Jüngeren dürfte das Grüffelo-Zimmer im Weinheimer Stadtmuseum sein. Dort gibt es unter anderem Maltische und ein Bücherflohmarkt. Und im Schloss in Edingen-Neckarhausen gibt es eine kostenlose Führung, in der man etwas über die Adelsfamilie erfährt, die dort gelebt hat.