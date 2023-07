Die damalige grün-rote Landesregierung hatte die Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2012/2013 in Baden-Württemberg eingeführt. Sie war von Beginn an umstritten. Sie ist eine Schule für Kinder aller Leistungsstufen. An der Schulform unterrichten nach Verbandsangaben rund 7.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es in Baden-Württemberg über 300 öffentliche und private Gemeinschaftsschulen. An den Gemeinschaftsschulen soll die individuelle Förderung im Zentrum stehen, zudem sollen Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Lerngruppen mit- und voneinander lernen. Lehrkräfte verstehen sich demnach als Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter.