In Reutlingen, Tübingen, Esslingen und im Zollernalbkreis wurden insgesamt 24 Wohnungen durchsucht. 18 davon lagen rund um Esslingen. Entsprechendes Material wurde sichergestellt.

Am Donnerstag hat die Kriminalpolizei in Baden-Württemberg Wohnungen von über 30 Tatverdächtigen durchsucht und kinderpornografisches Beweismaterial sichergestellt. Die meisten Durchsuchungen gab es im Kreis Esslingen, heißt es von der Polizei. Hier wurden 18 Wohnungen durchsucht. Weitere sechs Wohnungen durchsuchten die Ermittler in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis.

Zusammenarbeit mit amerikanischen Behörden

Der Tatverdacht richte sich gegen 27 Männer sowie vier Frauen zwischen 18 und 76 Jahren, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Zwei weitere Tatverdächtige sollen noch minderjährig sein. Unter anderem die Zusammenarbeit mit amerikanischen Sicherheitsbehörden hatte die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen gebracht.

Die Ermittler beschlagnahmten Handys, Computer und andere Datenträger. Bisher geht die Polizei davon aus, dass nicht alle Tatverdächtigen miteinander in Verbindung stehen.