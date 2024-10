Korrekturhinweis

In einer früheren Version des Artikels hieß es fälschlicherweise, die Aktion der Polizei und Justiz habe am Mittwoch stattgefunden. Korrekt ist, dass die Durchsuchungsaktion des Cybercrime-Zentrums bereits am Dienstag, also den 29.10.2024, stattgefunden hat.