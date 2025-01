Der geplante Streik an kommunalen Kliniken ist erstmal abgesagt. Es geht um ein Lohnplus von 8,5 Prozent, das die Gewerkschaft Marburger Bund für die rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken fordert.

Die ab Mittwoch geplanten Streiks von Ärztinnen und Ärzten an kommunalen Kliniken sind einem Medienbericht zufolge vorerst abgewendet. Wie die "Ärzte Zeitung" unter Berufung auf eigene Quellen berichtete, setzte die Große Tarifkommission der Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Arbeitsniederlegung nach einem neuen Angebot der kommunalen Arbeitgeber in letzter Minute aus. Das neue Ergebnis solle den betroffenen Mitgliedern in den tarifgebundenen Krankenäusern demnach zur Abstimmung vorgelegt werden, hieß es weiter. Auch der bayerische Landesvorsitzende des Marburger Bundes, Andreas Botzlar, bestätigte die Streik-Absage im Bayerischen Rundfunk.

Die Mitglieder des Marburger Bunds hatten sich im Dezember bei einer Urabstimmung für Streiks an den kommunalen Kliniken ausgesprochen. Daraufhin hatte die Große Tarifkommission nach Angaben der Gewerkschaft in einer Sondersitzung beschlossen, den Weg für unbefristete Streiks ab dem 15. Januar freizumachen. Die genaue Ausgestaltung sollten die Landesverbände des Marburger Bunds festlegen.

Gewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Gehalt

Die Gewerkschaft fordert eine Reform der Schicht- und Wechseldienstregelungen, eine Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent sowie finanzielle Verbesserungen bei Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaft bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bot zuletzt stufenweise 5,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 30 Monaten, außerdem eine Erhöhung des Nachtzuschlags von 15 auf 20 Prozent und 500 Euro Einmalzahlung. Mitte November scheiterten die Tarifverhandlungen nach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden.

Der in Rede stehende Tarifvertrag gilt für bundesweit rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern. Ausgenommen sind die Vivantes-Kliniken in Berlin und anderen Kliniken vor allem in Ostdeutschland, die Haustarifverträge haben.