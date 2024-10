FAQ Tarifverhandlungen für Ärzte in kommunalen Kliniken - darum geht es

Krankenhäuser in Deutschland und ihre Träger

In Deutschland gab es im Jahr 2022 laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft knapp 1.893 Krankenhäuser. Davon waren 441 in öffentlicher Trägerschaft - 489 entfielen auf frei-gemeinnützige und 596 Krankenhäuser auf private Träger. Bei den öffentlich getragenen Krankenhäusern muss man zwischen Häusern in kommunaler Trägerschaft und Universitätsklinika unterscheiden.

35 Unikliniken sind Einrichtungen der jeweiligen Bundesländer. Die Uniklinik Mannheim bildet insofern eine Ausnahme, als dass der Bereich Krankenversorgung in den Tarifvertrag fällt, über den die Gewerkschaft Marburger Bund (MB) gerade mit den kommunalen Arbeitgebern (VKA) verhandelt. Er betrifft Ärzte in insgesamt 406 Krankenhäusern.

In Baden-Württemberg gibt es nach Angaben der regionalen Vertretung des Marburger Bundes etwa 80 Krankenhäuser, die in den Tarifvertrag fallen. In Rheinland-Pfalz sind es nach Angaben eines Landessprechers für den Marburger Bund 12 Kliniken. Darunter ist auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das allerdings mehrere Standorte hat.