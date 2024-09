Zwetschgenkönigin Alexandra: "Ich will der Welt zeigen, wie toll Bühl ist"

per Mail teilen

Alexandra Grasmik ist Bühler Zwetschgenkönigin aus voller Überzeugung. Beim Umzug am Sonntag fährt die Königin in einem neuen Wagen, von dem nicht einmal sie weiß, wie er aussieht.

Lebenslauf, Motivationsschreiben, Besuch beim Oberbürgermeister Schnurr mit Bewerbungsgespräch - wer Zwetschgenkönigin in Bühl werden möchte, muss etwas liefern. Zudem sollte die Bewerberin spezielles Wissen haben: über die Geschichte der Stadt, über den Obstbau in der Region und natürlich über die Bühler Frühzwetschge.

Alexandra Grasmik weiß viel darüber und sie ist Zwetschgenkönigin geworden - mit Freude und voller Überzeugung. Denn, so erzählt die 28-Jährige, sie liebt ihre Heimatstadt Bühl und die Zwetschgen. Deshalb möchte sie etwas zurückgeben:

Die Aufgaben einer Bühler Zwetschgenkönigin

Alexandra Grasmik ist die 32. Bühler Zwetschgenkönigin. Dieses Jahr ist ihr zweites Amtsjahr. Es ist ein Ehrenamt. Ihre Hauptaufgabe ist es, beim Zwetschgenfest mitzufeiern und an allen Tagen zu repräsentieren. Das Fest beginnt am Donnerstag mit dem Fassanstich im Festzelt. Freitags ist die Eröffnung des Vergnügungsparks - ein besonderes Vergnügen für die Zwetschgenkönigin:

Was ich ganz cool finde: Um 14 Uhr macht der Park auf, dann ist eine halbe Stunde Freifahrt. Man darf also umsonst die ganzen Bahnen fahren.

Am Abend geht es für sie weiter zu der Eröffnung des Weindorfs und am Samstag in den Stadtgarten zum Kinderkulturprogramm. "Die Kinder freuen sich besonders, wenn die Königin da ist", erzählt Zwetschgenkönigin Alexandra.

Höhepunkt ist am Sonntag der Umzug, wo sie auf einem Wagen durch die Stadt fährt. Dieses Jahr gibt es eine neue Kutsche. Wie die aussieht, das weiß sogar die amtierende Zwetschgenkönigin noch nicht. Es wird eine Überraschung.

Zwetschgenfest 2023 in Bühl: Zwetschgenkönigin Alexandra winkt von ihrem Wagen. Dieses Jahr gibt es eine neue Kutsche. Stadt Bühl

Zwetschge: Wirtschaftlicher Faktor und soziale Projekte

Feiern sei das eine. Die Zwetschge hat und hatte aber auch einen wichtigen wirtschaftlichen Stellenwert, erklärt die Zwetschgenkönigin. Die Bühler Frühzwetschge habe früher vielen armen Familien Geld eingebracht und war so ein Impuls für die Wirtschaft in der Region.

Während des Jahres unterstützt Alexandra auch soziale Projekte, das sei ihr wichtig. Durch ihr Amt sei so etwas einfacher umzusetzen.

Wir haben 1.000 Gläser Zwetschgenmarmelade gekocht und für 4 Euro verkauft. Der Erlös geht dann an die Lebenshilfe.

Von der Bühler Frühzwetschge bis zur späten Presenta

Als Zwetschgenkönigin kennt sich Alexandra natürlich auch mit der Frucht aus. Das Besondere an der Bühler Zwetschge sei ihr süß-säuerliches Aroma und ihre Größe, erklärt sie. Die Bühler Zwetschge ist ovalförmig - und sie ist blau.

Deswegen werde ich als Zwetschgenkönigin auch "Blaue Königin" genannt.

Zwetschgenfest Bühl: Zwetschgenkönigin Alexandra im Jahr 2023 Jörg Bongartz

Es gäbe nichts Leckereres als ein Bühler Zwetschgenkuchen, schwärmt die Königin. Wobei sie auch die Presenta sehr gerne esse, eine späte Zwetschgensorte. Die werde jetzt geerntet und sei im Geschmack der Bühler Zwetschge sehr ähnlich.

Das 75. Bühler Zwetschgenfest

Das traditionelle Bühler Zwetschgenfest jährt sich bereits zum 75. Mal. Die Bühler Innenstadt verwandelt sich dann bis zum Montag in eine echte Festmeile mit großem Rahmenprogramm. Zum 75-jährigen Jubiläum gibt es im Stadtmuseum eine Ausstellung über die Geschichte des Bühler Zwetschgenfestes.