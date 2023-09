In Bühl (Landkreis Rastatt) ist am Donnerstagabend das Zwetschgenfest gestartet. Der Rummel um die kleine, blaue Frucht ist in diesen Tagen groß. Doch: Wie viel vom Original steckt wirklich in dem Volksfest?

Es herrscht Ausnahmezustand in Bühl. Tausende Menschen feiern das Zwetschgenfest und damit die Frucht, die die Stadt Bühl vor vielen Jahren bekannt gemacht hat. 1840 wurde die Bühler Frühzwetschge zum ersten Mal entdeckt.

Moderator Johannes Stier im Gespräch mit Reporterin Greta Hirsch vor dem offiziellen Startschuss:

Andere Zwetschgen ersetzen die Bühler Frühzwetschge

Die Zwetschgen aus Bühl wachsen unter anderem bei Obstbauer Walter Schmitt. Auf seinen Feldern im Bühler Stadtteil Kappelwindeck ist die Ernte noch in vollem Gange.

Walter Schmitt aus Kappelwindeck arbeitet seit 1980 als Obstbauer und kümmert sich um rund zehn Hektar große Zwetschgenfelder SWR Greta Hirsch

Das Original, die Bühler Frühzwetschge, ist bei ihm allerdings schon seit Wochen abgeerntet. Die Ernte ist hier aufwendiger, weil die Bäume größer gewachsen sind. Andere Zwetschgensorten wie "Katinka" oder "Hermanns" sind leichter und günstiger zu ernten. Aktuell erntet er noch die Sorte "Presenta".

"Die Bühler Frühzwetschge hat ihren Stellenwert im Markt komplett verloren."

Neue Zwetschgensorten auf dem Vormarsch

Schmitt setzt nur noch zu einem kleinen Teil auf die Bühler Frühzwetschge, die er in seiner eigenen Brennerei zu Schnaps verarbeitet. Weniger als zehn Prozent machen "die Bühler" auf seinen rund zehn Hektar großen Feldern aus. Andere Obstbauern in und um Bühl handhaben es ähnlich. Gerhard Vollmer aus Kappelwindeck findet es schade, dass die Bühler Frühzwetschge ihren Stellenwert im Markt komplett verloren habe.

"Die Bühler machen wir meistens ins Fass. Die werden geschüttelt und dann gibt's Schnaps."

Nur noch ein geringer Teil auf dem Feld von Obstbauer Walter Schmitt sind Bühler Frühzwetschgen SWR Greta Hirsch

Die Situation für ihn und andere Obstbauern wird mit steigenden Lohn- und Produktionskosten immer schwieriger. Die Zahl der Bauern im Voll- und Teilerwerb nehme seit Jahren ab, bedauert Walter Schmitt.

Bühler Zwetschgen auf dem Obstgroßmarkt Mittelbaden

Beim Obstgroßmarkt Mittelbaden (OGM) zählte man vor zehn Jahren rund 1.040 Tonnen "der Bühler", vergangenes Jahr waren es nur noch 50. In diesem Jahr liegt die Menge bislang bei 96 Tonnen. "Frostschäden während der Blüte beeinflussen die Ernte hier maßgeblich", sagte Christoph Harten, stellvertretender Geschäftsführer des OGM. "Ein grundsätzlicher Trend ist aber ablesbar."

Pflegeleichte Zwetschgensorten immer beliebter

Vor allem neue Sorten würden bevorzugt, was den Anteil der Bühler Frühzwetschge grundsätzlich zurückdränge. "Die Verschiebung in der Sorte beruht vor allem auf Kundenpräferenzen, dem veränderten Klima, besserer Resistenz gegen Schädlinge und Baumkrankheiten", erklärt Harten. Auch eine bessere Ertragsaussicht und ein vereinfachter Anbau seien Gründe.

Harten gibt aber auch zu bedenken: "Die Zahlen beruhen nur auf der bei uns angelieferten Menge." Heißt also: Es sei durchaus denkbar, dass der tatsächliche Anbau in der Region abweichend ist, da Erzeuger ihre Zwetschgen beispielsweise auch direkt vermarkten.

Café in Bühl verarbeitet jährlich tonnenweise Zwetschgen

Gefragt ist die blaue Traditionsfrucht der Stadt immer noch, auch im Café Böckeler in Bühl. Rund zehn Tonnen Zwetschgen verarbeitet das Team in der Saison zwischen Juli und September. Alle Sorten kommen aus Bühler Gemarkung und heißen "Katinka", "Top", "Topper" oder "Chacha". Dabei macht etwa 1,5 Tonnen die beliebte Sorte "die Bühler" aus.

Während der Zwetschgensaison werden tonnenweise Früchte zu Kuchen verarbeitet picture alliance/dpa | Uli Deck

Es sei nicht mehr so einfach, sie zu bekommen, so der Juniorchef Sebastian Böckeler. Aber fünf bis sechs Landwirte sicherten ihnen die Früchte. "Wir sind so vernetzt, dass wir noch kein Problem haben", so der 35-Jährige. Aus den Früchten stellt das Café Kuchen, Torten, Eis und Fruchtaufstriche her.

Zwetschgenkönigin von Bühl will Frühzwetschge wieder bekannter machen

Die neue Zwetschgenkönigin Alexandra Grasmik will der Bühler Frühzwetschge wieder zu mehr Erfolg verhelfen. In den kommenden Monaten will die 27-Jährige unter anderem Kindergärten und Schulen besuchen, um so Kindern das Bühler Original näher zu bringen.

Auch beim Zwetschgenfest will Grasmik die vielen Gespräche nutzen, um die blaue Frucht wieder mehr in den Vordergrund zu rücken.

Zwetschgenkönigin Alexandra Grasmik will sich für die "Bühler Frühzwetschge" stark machen SWR Greta Hirsch

Zwetschgenfest 2023 in Bühl bis Montag

Das 74. Bühler Zwetschgenfest geht bis Montag. Neben einem Vergnügungspark mit verschiedenen Fahrgeschäften und einem großen Umzug am Sonntag, wird am Samstag zum ersten Mal ein dunkelblauer Heißluftballon mit der Aufschrift "Bühl. Die Zwetschgenstadt" abheben. Denn so darf sich die Stadt seit 1. Januar offiziell nennen.