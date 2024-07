per Mail teilen

Wie wäre es mit einem Crumble, leckeren Muffins oder einer raffinierten Brioche? Wir zeigen, dass es nicht immer der klassische Zwetschgenkuchen vom Blech sein muss und haben neue Back-Ideen für Rezepte mit Zwetschgen.

Dieses Rezept kombiniert die säuerlichen Zwetschgen und die süßen Streusel in einer Auflaufform. Der Crumble ist mal was anderes als der klassische Zwetschgenkuchen mit Streusel und schmeckt warm und abgekühlt genauso gut.

Muffins gehen immer – und sehr gut auch mit Zwetschgen! Dieses Rezept kombiniert die aromatischen Früchte mit gemahlenen Mandeln und Zimt. Wer mag, kann die Muffins mit einem Klecks Sahne servieren.

Viel Frucht, fluffiger Teig und ein schneeweißes Häubchen - der Kuchen mit Zwetschgen-Baiser von Backexperte Joachim Habiger ist eine leckere Alternative zum klassischen Blechkuchen.

Brioche ist ein leicht gesüßtes Hefegebäck aus Frankreich. Die Zwetschgen geben diesem Rezept eine säuerlich-fruchtige Note, Frischkäse und Zimt machen es richtig raffiniert. Das wird Ihr nächster Party-Hit!

Was sich in einem Gugelhupf doch alles verstecken kann! In diesem raffinierten Kuchen steckt eine süße Füllung aus Zwetschgen, Marzipan und Mohn. Herrlich saftig und schnell zubereitet!

Ein süßes Experiment, das sich lohnt! Die Deie ist eine tolle Alternative zum Flammkuchen. Aus Zwetschgen, Streuseln und Vanillepudding lässt sich eine süße Deie zaubern – ein ganz besonderer Leckerbissen!

Hier ist ordentlich was drin! Die Grundlage für diesen Kuchen ist ein klassischer Hefeteig. Zwetschgen, Quark und Grieß geben ihm viel Gehalt und Geschmack. Tolles Rezept für die ganze Familie oder für die Kaffeetafel mit Freunden!

Und schwups – schon sind sie weg! Die Zwetschgentörtchen sind schön klein, schnell gebacken und ideal zum Naschen. Diese Verführung aus Sandkuchenteig macht nicht nur Ihre Gäste glücklich!

Ein leckerer süßer Snack mit Früchten: Diese Hefeschnecken mit Zwetschgen sind leicht gemacht, duften herrlich und schmecken fruchtig-frisch. Perfekt für unterwegs oder einfach mal so für zwischendurch!

Ein Klassiker, der immer gut schmeckt und meist vom Blech kommt: Zwetschgenkuchen mit Zimt und Zucker. Der Kuchen geht statt Hefeteig natürlich auch mit Mürbeteig und schmeckt besonders gut mit Sahne!