AVG: Bisher kaum Auswirkungen durch Streik in und um Karlsruhe

Der Streik bei der AVG in Karlsruhe hat nach Angaben des Verkehrsunternehmens bisher kaum Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hatte zum zweitägigen Streik aufgerufen.

Seit der Streik der Gewerkschaft ver.di begonnen hat, ist es laut Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) nur vereinzelt zu Fahrtausfällen gekommen. "Es fährt bisher fast alles", teilte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens mit. Es seien aber weiter vereinzelt Ausfälle auf allen AVG-Linien möglich.

Die Gewerkschaft ver.di hatte für Mittwoch und Donnerstag bei der AVG zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind demnach unter anderem die Werkstätten, die Wagenreinigung und Teile der Infrastruktur. Laut einem Sprecher der AVG seien 90 Prozent der Bahnen gefahren.

Die Gewerkschaft ver.di dagegen sprach von einem erfolgreichen zweiten Streiktag, an dem insgesamt 42 Bahnen ausgefallen seien. Der Schwerpunkt des Streiks habe auf den AVG-Werkstätten gelegen.

Letzter Streik in Karlsruhe: keine größere Bedeutung

Bereits Mitte Oktober hatte ver.di bei der AVG zu Streiks aufgerufen. Damals gab es keine größeren Beeinträchtigungen im AVG-Netz, schreibt die Verkehrsgesellschaft. Trotzdem sollen Fahrgäste, sich an den Streiktagen unmittelbar vor ihrem Fahrtantritt in der elektronischen Fahrplanauskunft informieren, ob ihre Fahrt betroffen ist.

Neben der AVG wird auch die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) bestreikt. Hier seien Strecken in Rhein-Neckar, Südbaden, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken betroffen. Die Gewerkschaft ver.di rechnet hier mit erheblichen Ausfällen im Fahrbetrieb. Laut SWEG sind aber unter anderem die Bus-Tochtergesellschaften des Unternehmens im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Mittelbaden nicht zum Streik aufgerufen.

Streik bei AVG soll Druck erhöhen

Momentan läuft die bundesweite Entgeltrunde Eisenbahntarifvertrag (ETV), in der die Arbeitsbedingungen und Entgelte von rund 5.500 Beschäftigten in sechs Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz) geregelt werden sollen. In der ersten Verhandlungsrunde am 7. Oktober soll es nach Angaben von ver.di ein "völlig unzureichendes" Angebot der Arbeitgeber gegeben haben.

Damals wurde eine Erhöhung um drei Prozent ab April 2025 bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten, schreibt die Gewerkschaft. Ver.di fordert jedoch 350 Euro mehr pro Monat ab Oktober 2024 bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Inflationsprämie in Höhe von 1.300 Euro. Hier seien nur 600 Euro geboten worden. Mit dem Streik jetzt soll deswegen der Druck vor der zweiten Verhandlungsrunde am 11. November erhöht werden.