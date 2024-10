Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie sieben Prozent mehr Lohn. Warnstreiks soll es unter anderem bei Mercedes-Benz in Rastatt oder Daimler Truck in Gaggenau geben.

Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie sollen nach Willen der IG Metall sieben Prozent mehr Lohn erhalten. Außerdem sollen Auszubildende 170 Euro mehr bekommen. Um die Forderung durchzusetzen, hat die IG Metall nun zu Warnstreiks aufgerufen.

Region Rastatt und Pforzheim: Warnstreiks in vielen Betrieben

Dazu finden an den Produktionsstätten von Mercedes-Benz in Rastatt und Kuppenheim sowie Daimler Truck in Gaggenau diese Woche sogenannte Frühschlussaktionen statt, bei denen die Beschäftigten ihre Arbeit ein bis eineinhalb Stunden früher als sonst beenden. Auch Beschäftigte von Unternehmen in der Region Pforzheim beteiligen sich an den Warnstreiks.

IG Metall hält Ausweitung der Warnstreiks für möglich

Die geforderte Lohnerhöhung von sieben Prozent innerhalb eines Jahres ist eine der höchsten der vergangenen Jahrzehnte. Sie soll die Kaufkraft der Metall- und Elektro-Arbeiter stärken und kann so, laut IG Metall, die aktuell schwächelnde Konjunktur in Deutschland fördern.

Am Donnerstag treffen sich beide Seiten zur mittlerweile dritten Verhandlungsrunde. Sollte auch diese Runde zu keinem Ergebnis kommen, möchte die IG Metall die Warnstreiks nächste Woche ausweiten, kündigte Bodo Seiler von der IG Metall Gaggenau an. Dann sind Kundgebungen unter anderem für die Standorte in Gaggenau und Rastatt geplant.