Brandschutzmängel: Mieter in Baden-Baden müssen aus ihren Wohnungen

Für die Bewohner eines Mietshauses in Baden-Baden wird es ein trauriges Weihnachtsfest. Wegen fehlenden Brandschutzes hat die Stadt die Räumung des Gebäudes verfügt.

Das ehemalige Gasthaus "Zum Erwin" im Baden-Badener Stadtteil Steinbach war vor 16 Jahren in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt worden. Vor sechs Tagen kam eine Verfügung der Stadt, dass die rund 20 Bewohner bis zum 12. Dezember ihre Wohnungen zu verlassen haben, ansonsten droht die Räumung. Für die Mieterinnen und Mieter ein Schock. Auch für die alleinerziehende Jane Offenloch. Sie wohnt seit 14 Jahren in dem Mehrfamilienhaus.

"Man hat das Gefühl, man wird rausgerissen aus seiner Wohnung und dem Umfeld. Man hat Angst um seine Existenz."

Stadt sieht Gefahr für Bewohner

Die Stadt Baden-Baden spricht hingegen von unhaltbaren brandschutztechnischen Zuständen in dem Mehrfamilienhaus. Sollte ein Feuer ausbrechen, bestünde Lebensgefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner, so Baubürgermeister Alexander Uhlig (parteilos). Unter anderem sei der Keller mit einer Holztreppe unzureichend gegen Brände geschützt, aktuell müsse er sogar abgestützt werden.

"Es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt im Jahr, als den Bewohnern so kurz vor Weihnachten sagen zu müssen, dass sie aus ihren Wohnungen müssen, aber es geht nicht anders."

Die Mieterinnen und Mieter müssen aus ihren Wohnungen SWR

Stadt soll zu spät informiert haben

Die Bewohnerinnen und Bewohner und der Eigentümer werfen der Stadt vor, dass sie erst vor einer Woche über die anstehende Räumung informiert worden seien und am Montag kurzfristig aufgefordert wurden, ihre Wohnungen zu verlassen. Zudem habe es widersprüchliche Informationen der Stadt gegeben, ob die Räumung tatsächlich stattfindet.

"Es läuft gerade alles wie im Film an mir vorbei. Ich funktioniere nur noch und weiß nicht, wie es weitergehen soll."

Die wohnungslosen Mieterinnen und Mieter sind jetzt teilweise bei Freunden oder Bekannten untergekommen. Die Stadt Baden-Baden hat ihnen Plätze in bestehenden Notunterkünften angeboten.

Eigentümer wehrt sich gegen Vorwürfe der Stadt

Der Eigentümer des Hauses sei bereits im Sommer darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Brandschutz nicht ausreiche, so die Stadt. Er spricht gegenüber dem SWR allerdings davon, dass sich der Zustand des Hauses in den letzten anderthalb Jahren, in denen er das Gebäude besitzt, verbessert habe.

"Das Haus ist bereits seit zehn Jahren in diesem Zustand. Seitdem ich Eigentümer bin, hat sich der Zustand tendenziell eher verbessert. Aber jetzt musste es auf einmal ganz schnell gehen."

Auch für ihn sei das Vorgehen der Stadt sehr kurzfristig gekommen. Er habe sich auch um Unterkünfte für seine Mieter bemüht. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses werden so kurz vor den Feiertagen wohl vergeblich auf ein Weihnachtswunder hoffen. Wie es mit dem Gebäude und den Wohnungen weitergeht, ist derzeit noch unklar.