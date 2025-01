Streikwelle beginnt: Städtische Busse in Karlsruhe und Baden-Baden bleiben stehen

In Karlsruhe und Baden-Baden fallen am Dienstag städtische Busse aus. Die Gewerkschaft ver.di ruft im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst erstmals im Land zu Warnstreiks auf.

Bei städtischen Bussen in Karlsruhe und Baden-Baden drohen am Dienstag Ausfälle und Verspätungen. Die Gewerkschaft ver.di ruft landesweit erstmals in der laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf. Gleichzeitig werden Busse im privaten Omnibusgewerbe massiv bestreikt.

Warnstreik bei Verkehrsbetrieben in Karlsruhe und Baden-Baden

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst beginnt in Karlsruhe und Baden-Baden mit der Frühschicht am Dienstag. Dann sollen laut Gewerkschaft ver.di bei den Stadtwerken in Baden-Baden und bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) Busse stehen bleiben. Nicht vom Streit betroffen sind Tramlinien in Karlsruhe und S-Bahnen im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV).

Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Baden-Baden haben darauf hingewiesen, dass wegen des Streiks im öffentlichen Dienst ab Betriebsbeginn am Dienstagmorgen ein großer Teil der städtischen Buslinien bis zum Betriebsende ausfällt. Außerdem werden mehrere Regionalbuslinien bestreikt. Auch das Kundenzentrum sei vom Streik betroffen.

Wir setzen diese Woche erste Nadelstiche und bereiten zeitgleich eine deutliche Ausweitung der Warnstreiks in Baden-Württemberg vor.

Gleichzeitig ausgeweitete Streiks im privaten Omnibusgewerbe

Gleichzeitig ruft die Gewerkschaft erneut zu einem Warnstreik im privaten Omnibusgewerbe auf. Landesweit sollen sich über 30 Betriebe am Streik beteiligen.

Ein Gewerkschaftssprecher sagte gegenüber dem SWR, dass sich allein im Raum Karlsruhe, Rastatt/Baden-Baden und Pforzheim voraussichtlich doppelt so viele Fahrerinnen und Fahrer an der Aktion beteiligen werden wie bei vorangegangenen Streiks. Demnach rufe die Gewerkschaft in den Unternehmen Friedrich Müller in den Kreisen Karlsruhe, Rastatt sowie im Enzkreis, bei der SWEG in Karlsruhe und Rheinmünster sowie bei NVW Nahverkehr Mittelbaden Walz in Rastatt zum Streik auf.

Mit den Streiks im privaten Omnibusgewerbe will die Gewerkschaft vor der dritten Verhandlungsrunde am Freitag den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Hier fordert sie neun Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.

Gewerkschaft kündigt landesweite Streikwelle an

Die Verhandlungen in der neuen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst haben am Freitag begonnen und werden am 17. Februar fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. Von den Verhandlungen betroffen sind bundesweit mehr als 2,5 Millionen Menschen.

Nach dem Streikauftakt in Karlsruhe hat die Gewerkschaft für diese Woche landesweit Streikaktionen angekündigt, darunter in Geislingen, Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt.