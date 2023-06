per Mail teilen

28 Menschen starben im vergangenen Jahr bei Badeunfällen in Baden-Württemberg. Ein Rettungsschwimmer der DLRG aus Karlsruhe erklärt, wie man sich schützen kann.

Jedes Jahr ereignen sich tödliche Unfälle an Badeseen. Vor allem in den Sommermonaten ist die Zahl der Unfälle erhöht. Rettungsschwimmer und Bezirksleiter der DLRG in Karlsruhe, Timo Imhof, erklärt, wie man sich vor dem Ertrinken schützen kann.

SWR Reporterin Fabiola Germer war für SWR1 am Baggersee in Weingarten

BW: 28 Menschen durch ertrinken verstorben

Laut einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr 28 Menschen ertrunken. Besonders in Flüssen und Badeseen kommt es laut Statistik zu Badeunfällen. Bei Baggerseen liege es vor allem daran, dass das Wasser durch den Baggerbetrieb getrübt sei und dadurch schlechte Sicht herrsche, so Timo Imhof. So sei es manchmal schwierig, eine Notlage schnell zu erkennen.

Rettungsschwimmer und Bezirksleiter der DLRG Karlsruhe Timo Imhof am Baggersee in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) SWR

Die Rettungsschwimmer vor Ort versuchen, alles im Blick zu halten, sagt Imhof, aber es sei nicht einfach, zu jedem Zeitpunkt alle Bereiche zu überwachen. Es dauere oft länger, bis eine Notfallmeldung ankommt. Und das koste im Notfall wertvolle Zeit.

"Ich habe an einem Baggersee im Wasser nur eine Sicht von zwei bis fünf Metern. Deswegen ist es wichtig, jemanden beim Schwimmen dabei zu haben."

Wie kann ich mich vor dem Ertrinken schützen?

Rettungsschwimmer Timo Imhof erklärt, dass sich Besucherinnen und Besucher von Badeseen am Besten an die allgemeinen Baderegeln halten sollten. Besondere Vorsicht gelte bei fremden Gewässern und das Wichtigste: nicht alleine schwimmen oder tauchen gehen.

Mit diesen Baderegeln kann man sich selbst schützen 1. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser.

2. Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst. Kühle Dich ab und dusche, bevor Du ins Wasser gehst.

3. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.

4. Überschätze dich und deine Kraft nicht.

5. Springe nur ins Wasser, wenn es tief genug und frei ist.

6. Bade nicht, wo Schiffe und Boote fahren.

7. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser. Quelle: DLRG

Nicht alleine ins Wasser

Am besten sollten Badegäste in einem See nicht alleine schwimmen, sagt Timo Imhof. Er erklärt: "Wenn es zu einem medizinischen Notfall wie einem Herzinfarkt kommt und ich bin alleine im Wasser, dann kann das tödlich enden und das ist eben die Gefahr."

Wenn Erwachsene ertrinken, dann sei die Ursache häufig ein medizinischer Notfall, der im Wasser passiert. "Wenn ich niemanden bei mir habe, der nach mir gucken kann, dann helfen auch die Baderegeln nicht." Ein Herz- Kreislaufversagen könne aber auch junge, gesunde Menschen treffen, sagt der Rettungsschwimmer. "Am besten immer mit Freunden oder der Familie schwimmen gehen."

Ursachen für Ertrinken

Laut dem Bezirksleiter ist die häufigste Ursache für Ertrinken ein medizinischer Notfall. Hinzu komme Selbstüberschätzung, Alkohol- oder Drogenkonsum und Unachtsamkeit. Besonders bei Kindern müsse man sehr aufmerksam sein.

Schwimmflügel für Kinder hält Imhof für nicht sicher genug. Sie könnten leicht von den Armen rutschen. Er empfiehlt spezielle Schwimmringe, an denen man kleine Kinder befestigen könne. Auch wenn Kinder schon etwas schwimmen könnten, solle man sie am Besten nicht alleine lassen, empfiehlt der Rettungsschwimmer.