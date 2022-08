Die 5 schönsten Badespots in Baden-Württemberg

Einfach mal eine Auszeit nehmen und das Gefühl von Urlaub verspüren? Hier haben wir einige der besten Badetipps für Baden-Württemberg zusammengestellt.

Murg bei Forbach im Schwarzwald

"Besser als die Nordsee in Holland" - die Murg zwischen Forbach und Schönmünzach bietet perfekte Stellen zum Abkühlen an heißen Tagen.

Weitere Badestellen im Schwarzwald Nagoldtalsperre in Seewald-Erzgrube

Windgfällweiher

Burkheimer Baggersee

Schlüchtsee

Baggersee Hartheim

"Tiefen See" in Maulbronn

Im Schatten eines Unesco-Weltkulturerbe baden? Im "Tiefen See" in Maulbronn ist das möglich. Der See liegt direkt hinter dem Kloster Maulbronn. Perfekt an heißen Sommertagen, um in Ruhe im Einklang mit der Natur zu schwimmen. Selbst Herrmann Hesse hat hier schon gebadet und war von der Atmosphäre beeindruckt.

St. Leoner See bei Heidelberg

Egal ob schwimmen, Wassersport, Angeln oder einfach nur entspannen. All das ist möglich am St. Leoner See bei Heidelberg.

Weitere Badestellen im Umkreis Stollenwöthweiher

Waidsee

Rheinauer See

Lußhardtsee bei Kronau

Karibik-Feeling bei Karlsruhe - das geht am Lußhardtsee in Kronau. Feiner Strand, kühles Wasser, Lounge und eine Bar mit kalten Getränken. Noch ist das ein Geheimtipp in der Region Karlsruhe.

SWR SWR, Martin Besinger

"Hier sollen sich die Leute entspannen, mit Eindrücken und Fundstücken aus aller Welt soll das hier ein guter Ort für alle sein."

Weitere Badestellen im Umkreis Heidesee

Baggersee Weingarten

Grötzinger See

Hardtsee

Malerecke Langenargen

Alle kennen ihn - den Bodensee. Aber einen schönen Badeplatz zu finden ist nicht immer einfach. Die Malerecke ist der perfekte Platz, um in Ruhe ohne viel Tourismus baden zu gehen.

Weitere Badestellen am Bodensee Strandbad Reichenau

Strandbad Unteruhldingen

Uferpromenade Meersburg

Seegarten Uferanlage Kressbronn

Weitere schöne Badestellen in Baden-Württemberg