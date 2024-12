Für den Vogelpark Hambrücken ist der Ausbruch der Geflügelpest eine Katastrophe. Etwa 200 Vögel mussten getötet werden. Jetzt muss verhindert werden, dass sich die Seuche ausbreitet.

Kanarienvögel, Wellensittiche und Wildvögel - nahezu der gesamte Bestand des Vogelparks in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) musste am Montag gekeult werden. Die Maßnahme war laut Landratsamt notwendig, um das hochansteckende Virus, das die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, einzudämmen.

Geflügelpest/Vogelgrippe: Vogelpark Hambrücken muss vorerst schließen

Für den Vogelschutz- und Zuchtverein in Hambrücken ist der Ausbruch eine Katastrophe: "Wir wissen nicht, wann und wie wir wieder aufmachen", sagt Vorsitzender Henrik Schuhmacher. Derzeit werde die gesamte Anlage desinfiziert. Zudem sei das "für uns ein Riesenpech", erklärt Schuhmacher. Damit meint er, dass ausgerechnet bei ihnen eine eingeflogene Wildente das Virus eingeschleppt hat - sie hätte auch woanders landen können. Vergangene Woche wurde bei dieser Wildente und einem Schwan, der zum Park gehört, das Virus nachgewiesen.

Geflügelpest oder Vogelgrippe Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, wird durch verschiedene Subtypen des Influenza A-Virus verursacht. Sie ist der Tiermedizin seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und befällt bevorzugt Hühner und Puten, aber auch Wassergeflügel wie Enten und Gänse. Die Geflügelpest oder Vogelgrippe kann bei Einschleppung in Nutzgeflügelbestände hohe Verluste verursachen und erfordert deshalb frühzeitig Maßnahmen. Genauere Informationen stellt das Friedrich-Loeffler-Institut zur Verfügung. Als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit widmet sich Institut insbesondere der Gesundheit lebensmittelliefernder Tiere.

Hambrücken: Papageien und Nandus dürfen weiterleben

Lediglich fünf Papageien und vier Nandus durften unter hohen Auflagen am Leben bleiben. "Wir hatten natürlich gehofft, dass wir den gesamten Vogelbestand auch unter Auflagen hätten behalten können", schildert Schuhmacher. Aber die Maßnahmen vom Veterinäramt seien sehr strikt. Dafür habe man allerdings auch Verständnis, wenn man bedenke wie gefährlich das Virus sei - beispielsweise wenn eine Population in einem Naturschutzgebiet davon betroffen wäre und komplett sterben könnte. Die übrigen Tiere des Parks, wie Ziegen, Schafe und Esel sind nicht betroffen.

Vögel werden untersucht - Geflügelhalter sollen Vorkehrungen treffen

Aktuell werden die rund 200 gekeulten Vögel aus Hambrücken untersucht. Zwei unabhängige Labore sind dafür zuständig. Sollte das Friedrich-Löffler-Institut und das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe auch bei diesen Tieren das Virus nachweisen, dann muss das Landratsamt Karlsruhe weitere Maßnahmen erlassen.

Eine solche Maßnahme könnte beispielsweise eine Aufstallungspflicht für Geflügenhalter im Landkreis bedeuten. Die Ergebnisse werden im Laufe der Woche erwartet. Bis dahin werden Geflügelhalter aufgerufen, Vorkehrungen zu treffen, damit ihre Tiere nicht in Kontakt zu Wildvögeln treten können. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, tote oder kranke Wildvögel zu melden.

Bürger sollen tote Vögel melden Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, vermehrt aufgefundene Todesfälle oder kranke Wildvögel, insbesondere Wasservögel, Greifvögel und aasfressende Vögel wie zum Beispiel Raben und Krähen den zuständigen Veterinärbehörden zu melden. Diese organisieren das Einsammeln, Beproben und unschädliche Beseitigen verendeter Tiere, um die Verbreitung des Virus im Land zu ermitteln. Die Tiere und Tierkadaver sollten nicht berührt, eingefangen oder vom Fundort verbracht werden, um eine weitere Verschleppung der Seuche zu vermeiden. Zuständig ist das Landratsamt Karlsruhe: Telefon: 0721/936-83020

E-Mail: veterinaeramt@landratsamt-karlsruhe.de

Erste Fälle von Geflügelpest in diesem Jahr in Baden-Württemberg

Bislang gab es laut Landwirtschaftsministerium aktuell keine Fälle in Baden-Württemberg. Der Schutz vor einem Eintrag der hochpathogenen Viren der Geflügelpest in Hausgeflügelbestände und einer möglichen weiteren Verbreitung der Infektionen habe jetzt Priorität. Geflügelhalter werden dazu aufgerufen, die Biosicherheitsmaßnahmen in ihrem Bestand zu verstärken , um so ihre Tiere bestmöglich zu schützen. Dazu zählen nach Angaben des Ministeriums unter anderem folgende Maßnahmen: