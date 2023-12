In Pforzheim ist am Freitagmorgen ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war laut Polizei im Pforzheimer Stadtteil Arlinger in einer Kurve geradeaus gefahren. Er sei in eine Baustelle gefahren und habe dabei einen 50 Jahre alten Fußgänger auf dem Gehweg erfasst. Fußgänger starb an Unfallstelle Der 50-Jährige wurde nach Angaben der Polizei dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Transporters erlitt demnach einen Schock und kam in eine Klinik. Ein Feuerwehrauto an der Unfallstelle in Pforzheim. Pressestelle Aaron Klewer / EinsatzReport24 Grund für Unfall in Pforzheim noch unklar Warum der Transporter geradeaus fuhr, sei noch unklar. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugerufen. Die Arlinger Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.