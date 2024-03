Bei Bauarbeiten in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist ein 42-Jähriger bei Schweißarbeiten am Boden von einem Bagger überfahren worden. Der Mann verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Nähe von Bahngleisen in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist von einem Baggerführer am Samstagmittag übersehen und überfahren worden. Nach Polizeiangaben lag der 42-Jährige gerade auf dem Boden, um dort Schweißarbeiten durchzuführen.

Mann stirbt noch an Unfallstelle

Dann soll ein in der Nähe der Baustelle arbeitender Baggerführer beim Rückwärtsfahren mutmaßlich den Arbeiter am Boden übersehen und ihn mit seiner Arbeitsmaschine überrollt haben. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch herbeigeeilte Rettungskräfte und einem hinzugezogenen Notarzt erlag der 42-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, heißt es in einer Meldung der Polizei.