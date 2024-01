In Rheinstetten ist ein Arbeiter in einer Baugrube verschüttet worden. Mittlerweile konnte der Arbeiter laut Polizei gerettet werden. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist am Vormittag ein Arbeiter in einer Baugrube verschüttet worden. Mittlerweile konnte der Arbeiter laut Polizei gerettet werden. Er befindet sich demnach in einem Krankenhaus und sei ansprechbar. Zu seinem Zustand gibt es derzeit keine weiteren Informationen.

Bauarbeiter bei Unfall in Rheinstetten zeitweise in akuter Lebensgefahr

Der Mann sei nur bis zur Brust verschüttet worden, sagte der Sprecher der Feuerwehr - und widersprach damit einer früheren Darstellung der Polizei, wonach der Mann komplett verschüttet wurde. Laut der Feuerwehr bestand dennoch zeitweise akute Lebensgefahr.

Laut Polizei konnten andere Bauarbeiter den Mann zunächst freischaufeln - später wurde ein Saugbagger eingesetzt, um die immer wieder nachrutschende Erde aufzusaugen und den Mann schließlich zu befreien.

Straße um Baugrube voll gesperrt

Die Rappenwörthstraße vor der Baustelle musste für die Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. An der Baustelle soll die neue Stadtmitte in Rheinstetten mit Tiefgarage sowie Wohnungen und Geschäften entstehen.