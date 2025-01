Nach dem Tod von Stephanie Aeffner: Wie geht es weiter für die Grünen in Pforzheim?

per Mail teilen

Nach dem Tod der Grünen-Politikerin Stephanie Aeffner aus Pforzheim sitzt der Schock im Kreisverband tief. Der Ablauf der Bundestagswahl ist noch völlig ungewiss.

Nach dem unerwarteten Tod der Grünen-Bundestagsabgeordneten Stephanie Aeffner aus Pforzheim sitzt der Schock beim Kreisverband Pforzheim-Enzkreis tief. Wie es bezüglich der Bundestagswahl weitergeht, ist noch völlig offen. Nun stehe erst einmal die Trauer im Vordergrund, hieß es am Donnerstag aus der Pforzheimer Kreisgeschäftsstelle. Erst in den kommenden Tagen wolle man überlegen, wie es weitergeht. Stephanie Aeffner war für die Wahl im Februar erneut als Direktkandidatin nominiert worden.

Wahlkampf rückt in den Hintergrund

Für die Suche nach einem neuen Kandidaten oder Kandidatin bleibt den Grünen nur wenig Zeit. Spätestens Ende nächster Woche müssen die Wahlvorschläge der Parteien vorliegen. Indessen haben die anderen Bundestagsabgeordneten aus Aeffners Wahlkreis beschlossen, am Samstag den Wahlkampf auf den Wochenmärkten auszusetzen – als Zeichen des stillen Gedenkens und der Solidarität mit den Hinterbliebenen.

Partei würdigt engagierte Sozialpolitikerin

Stephanie Aeffner saß seit 2021 für die Grünen im Wahlkreis Pforzheim im Bundestag. Dort war sie Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Am Mittwoch hatte ihre Fraktion den Tod der 48-jährigen bekanntgegeben. Dieser löste in der Partei und in Aeffners Wahlkreis große Betroffenheit aus.