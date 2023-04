Schwere Unfälle in Baden-Baden und Rastatt

per Mail teilen

In Baden-Baden und bei Rastatt hat es über das Osterwochenende schwere Verkehrsunfälle gegeben. Mehrere Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen sind fünf Personen bei einem Unfall im Baden-Badener Michaelstunnel verletzt worden. Laut Polizei war ein 32-jähriger Autofahrer im Bereich der Russischen Kirche mit seinem Wagen vermutlich zu schnell in den Tunnel eingefahren und daraufhin mit einer Betonsäule kollidiert. Alle fünf Fahrzeuginsassen mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Wie die Polizei später feststellte, stand der Fahrer offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Michaelstunnel musste für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Vorfahrt missachtet - Unfall bei Rastatt

Bereits am Samstagnachmittag hat es einen Unfall auf der L 77 zwischen Kuppenheim und Rastatt-Niederbühl gegeben. Ein 46-Jähriger war Richtung Kuppenheim unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei hatte er laut Polizei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt. Eines der Unfallopfer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Für die Bergungsarbeiten war die L 77 für mehrere Stunden gesperrt, da auch ausgetretene Betriebsstoffe beseitigt werden mussten. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 30.000 Euro.