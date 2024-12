Knöllchen sind normalerweise kein Anlass, um sich zu freuen. In Keltern (Enzkreis) ist das anders. Hier werden Richtigparker nämlich belohnt.

In Keltern (Enzkreis) freuen sich Autofahrer über Knöllchen. Zumindest, wenn sie von Claudia Irimus kommen. Die fährt nämlich durch die Gemeinde und klemmt in der Vorweihnachtszeit nicht nur rote Strafzettel an die Windschutzscheiben, sondern auch rote Schokoladenweihnachtsmänner - verpackt in Tüten mit einer netten Botschaft.

SWR-Reporter Matthias Stauss hat Claudia Irimus begleitet:

"Nur für Richtigparker", lacht Claudia Irimus. Sie will positive Anreize schaffen, damit die Menschen auch in Zukunft den Verkehr nicht behindern. Bei den Bürgerinnen und Bürgern aus Keltern kommt die Aktion richtig gut an, merkt auch Bürgermeister Steffen Bochinger (parteilos). Er hat schon Mails bekommen, in denen Bürger mitteilten, wie sehr sie die Aktion schätzen.

Wir loben auch mal und kritisieren nicht nur, was ja so typisch deutsch ist.

Erstaunen in Keltern: Richtigparker freuen sich

Es ist kalt, die Menschen haben es eilig und sind deshalb umso überraschter über die freundliche Geste. Autofahrerin Ingeborg Ried zum Beispiel denkt, sie bekomme ein Knöllchen. Ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus, als sie erfährt, dass Claudia Irimus vom Ordnungsamt ihr einen kleinen Schokonikolaus überreicht.

Ich finde das ganz toll, dass auch mal Richtigparker belohnt werden.

Schokonikoläuse für Richtigparker: In ihrer Pause packt Claudia Irimus die kleinen Tütchen mit Schokolade. SWR

Knöllchen gibt es weiterhin in Keltern

Claudia Irimus packt die kleinen Tütchen mit den Schokonikoläusen in ihrer Mittagspause zusammen. Sicher macht es mehr Spaß, Menschen eine Freude zu machen, als Knöllchen zu verteilen - trotzdem bleibt sie streng gegenüber Falschparkern: "Hier hat jetzt jemand vor einem Hydranten geparkt. Das ist lebensgefährlich, da kommt die Feuerwehr nicht heran." Kein Schokonikolaus für den Falschparker. Aber alle, die in Keltern richtig geparkt haben, dürfen sich in dieser Vorweihnachtszeit freuen.