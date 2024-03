In Leonberg verteilte der städtische Vollzugsdienst am 1. März grüne Karten und lobte Autofahrer für richtiges Parken. Wer an diesem Tag falsch parkte, hatte nochmal Glück.

Am Tag der Komplimente am 1. März wollte die Stadt Leonberg (Kreis Böblingen) Autofahrern eine Freude machen. Wer richtig parkte, wurde mit einer grünen Karte an der Windschutzscheibe ausdrücklich gelobt. Wer die Parkscheibe nicht richtig eingestellt hatte, kam mit einem netten Hinweis davon. Knöllchen in Leonberg ausnahmsweise ein schönes Erlebnis Parkende Autos bekamen an diesem Tag grüne Karten mit einem "Gut geparkt!" oder einer Karte mit den Worten "Fast richtig!" an ihre Windschutzscheibe geklemmt. "Die meisten lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes durch ein negatives Erlebnis kennen, etwa wenn sie einen Strafzettel bekommen", hieß es in einer Mitteilung der Stadt Leonberg. Dabei sind wir eigentlich nett und kümmern uns um die Sicherheit im Straßenverkehr. Neben einer nett gemeinten Geste geht es der Stadt Leonberg nach eigener Aussage auch darum, auf viele schwierige Situationen aufmerksam zu machen, mit denen der städtische Vollzugsdienst konfrontiert ist. Die Mitarbeitenden, die Knöllchen verteilen, bekommen demnach immer häufiger den Frust von Bürgerinnen und Bürgern zu spüren - ähnlich wie in Bürgerbüros.