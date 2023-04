Scheune in Malsch abgebrannt

In Malsch (Kreis Karlsruhe) ist am Sonntagabend eine Scheune abgebrannt. Bewohner von umliegenden Häusern mussten in Sicherheit gebracht werden.

Am Sonntagabend ist in Malsch ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das komplette Gebäude bereits in Flammen. Umliegende Wohngebäude mussten laut Polizei evakuiert werden, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindern können. Rund 150.000 Euro Schaden Die Scheune brannte komplett nieder. Durch herabfallende Gebäudeteile der Scheune sei ein angrenzendes Wohnhaus leicht beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Scheune ist komplett abgebrannt. Einsatz-Report24 Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Laut Polizei gibt es Anhaltspunkte, dass möglicherweise ein fahrlässiges Handeln das Feuer ausgelöst hat.