Sanierung der B500 im Bereich Bühlerhöhe beginnt

Am Montag hat die Sanierung der B500 im Bereich Bühlerhöhe begonnen. Sieben Wochen sollen die Arbeiten dauern. Die drei Bauabschnitte werden jeweils voll gesperrt.

Risse in der Fahrbahn machen die Sanierung der B500, der Schwarzwaldhochstraße, im Bereich Bühlerhöhe notwendig. Der erste von drei Bauabschnitten erstreckt sich laut Regierungspräsidium Karlsruhe vom Parkplatz "Am Kaltenbrunnen" bis zur Einmündung zum Gasthaus Schwanenwasen.

Vollsperrung der B500

Mit Beginn der Arbeiten am Montag wird die Strecke voll gesperrt, im Norden am Knotenpunkt Zimmerplatz und im Süden bereits am Knotenpunkt Sand. Durchfahrt für Anlieger ist weiter möglich bis zum voll gesperrten Baustellenbereich.

Zufahrt bleibt für Anlieger möglich

Das Gasthaus Schwanenwasen, die Hütten und Heime der AWO, die Max-Grundig-Klinik und weitere Anlieger sind von Süden her über die L83, Knotenpunkt Sand und die B500 weiterhin zu erreichen, wie das Regierungspräsidium mitteilte.

Auch im zweiten und dritten Bauabschnitt werde es Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger geben. Während der gesamten Bauzeit von sieben Wochen wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Schon auf der A5 wird darauf hingewiesen, statt der Ausfahrt Baden-Baden nun die Anschlussstelle Bühl zu benutzen.