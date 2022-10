Sales and Racing Festival auf der Galopprennbahn in Iffezheim

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim hat am Freitag das Sales and Racing Festival begonnen. Neben den traditionellen Pferderennen stehen vor allem auch Rennpferde-Auktionen auf dem Programm

An den zwei Renntagen am Freitag und am Sonntag sind beim Sales and Racing Festival insgesamt 17 Galopprennen vorgesehen. Es werden Preisgelder in Höhe von rund 550.000 Euro ausgeschüttet. Neben den Wettbewerben werden auf der Rennbahn in Iffezheim auch Pferde angeboten. Versteigerung und Trachten Bei den Rennpferdeauktionen der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG werden knapp 400 Pferde zur Versteigerung angeboten. Der Sonntag beim Sales and Racing Festival ist der OktoberFEST Renntag, ein Trachtenwettbewerb rundet das Rahmenprogramm ab. Nach Angaben von Baden Racing werden etwa 9.000 Menschen zum Festival erwartet. Winterzauber-Renntag im Dezember Zum ersten Mal auf der Iffezheimer Rennbahn überhaupt gibt es am 3. Dezember Galopprennsport. Der Eintritt zum Winterzauber-Renntag mit insgesamt sieben Rennen ist frei. Laut Veranstalter sollen die Besucherinnen und Besucher in weihnachtliche Stimmung gebracht werden.