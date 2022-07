Russische und ukrainische Christen sollen in Karlsruhe an einen Tisch

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Spannungen mit der russisch-orthodoxen Kirche überschatten die Planungen für die Vollversammlung des Weltkirchenrats im Sommer in Karlsruhe. Es fänden zahlreiche Gespräche im Hintergrund statt, sagte Oberkirchenrat Marc Witzenbacher am Samstag vor der Synode der Evangelischen Landeskirche in Bad Herrenalb. Der Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche sei allerdings keine Option. mehr...