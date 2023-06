Das Fossil des Dinosauriers "Ubirajara jubatus" ist am Sonntag in Brasilien angekommen. Das Karlsruher Naturkundemuseum hatte wohl keinen Nachweis über eine legale Einfuhr.

Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium hatte schon im vergangenen Juli beschlossen, dass das Fossil zurückgegeben werden soll. Brasilianische Experten hatten die Rückgabe gefordert, weil das Dinosaurier-Fossil illegal außer Landes gebracht worden sei. Dieser Forderung folgte unter anderem auch ein Shitstorm auf den sozialen Medien des Naturkundemuseums.

Fossil wurde 1995 in Brasilien gefunden

Der Dinosaurier "Ubirajara jubatus" lebte vor etwa 110 bis 115 Millionen Jahren. Der Dino soll etwa einen Meter groß und gefiedert, aber flugunfähig gewesen sein. Sein Fossil wurde 1995 in einem Steinbruch im Nordosten Brasiliens gefunden und anschließend nach Deutschland gebracht. Zuletzt gehörte es zur Sammlung des Naturkundemuseums in Karlsruhe.

Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium hatte zuerst die Position vertreten, dass es keine Anhaltspunkte für eine illegale Beschaffung gebe. Nach weiteren Nachforschungen des Ministeriums änderte sich die Position: Es gab wohl falsche Angaben zur Einfuhr des Fossils - das Museum konnte keine Dokumente oder eine Ausfuhrgenehmigung aus Brasilien vorlegen. Deshalb entschied man im vergangenen Jahr der Rückgabe zuzustimmen.

Das Fossil aus Karlsruhe soll jetzt in Brasilien in ein Museum in Santana do Cariri in der Nähe des ursprünglichen Ausgrabungsortes gebracht werden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Zurück nach Brasilien

Am vergangenen Sonntag sind die Dino-Überreste wieder in Brasilien angekommen. Laut des brasilianischen Ministeriums für Wissenschaft, Technologie und Innovation soll das Fossil jetzt in ein Museum in Santana do Cariri in der Nähe des ursprünglichen Ausgrabungsortes gebracht werden. Das Karlsruher Naturkundemuseum überprüft jetzt auch die Herkunft weiterer Ausstellungsstücke seiner Sammlung.