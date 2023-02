Die in Rastatt gefundene Fliegerbombe ist gegen 23:15 Uhr erfolgreich gesprengt worden. Anwohner dürfen in ihre Häuser zurück. Die Bahnstrecke Karlsruhe-Basel ist wieder freigegeben.

Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben am späten Freitagabend in Niederbühl bei Rastatt eine Fliegerbombe kontrolliert gesprengt. Sie war am Vormittag bei Bauarbeiten in der Nähe von Bahngleisen entdeckt worden.

Anwohnerinnen und Anwohner können laut Polizei nun wieder zurück in ihre Häuser. Auch die A5 ist wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Der Abschnitt zwischen Karlsruhe-Süd und Baden-Baden war zwischenzeitlich gesperrt worden, weil er innerhalb des Evakuierungsradius lag.

Bahnstrecke wieder frei

Die Bahnstrecke Karlsruhe-Basel ist nach der Sprengung ebenfalls wieder freigegeben. Der Fern- und Nahverkehr könne am Samstag wie geplant fahren, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Stelle sei geprüft worden, bei der Sprengung seien keine Schäden an der Strecke entstanden.

Ein Baggerfahrer hatte die Bombe aus dem zweiten Weltkrieg am Freitagvormittag gefunden - 30 bis 40 Zentimeter von den Bahngleisen entfernt. Weil ein Transport oder das Entschärfen zu gefährlich gewesen wäre, mussten die Experten des Kampfmittelräumdienstes die rund 250 Kilogramm schwere Bombe vor Ort sprengen.

5.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen

Etwa 5.000 Menschen in Niederbühl mussten wegen der Sprengung ihre Häuser verlassen. Zwei erkrankte Menschen wurden zu einer städtischen Anlaufstelle begleitet. Zwei weitere Personen sträubten sich laut Polizei gegen die Evakuierung und wurden in Gewahrsam genommen.

Der Evakuierungsradius betrug 1.000 Meter um den Fundort. Nach Angaben der Stadt Rastatt sollte ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera überprüfen, dass sich im Sperrgebiet keine Personen mehr aufhalten.

Bürgertelefon geschaltet

Die Stadt Rastatt hatte zum Bombenfund und zur Evakuierung ein Bürgertelefon geschaltet. Unter der Nummer 07222 972-7995 ist auch eine Ansage geschaltet, wenn nach der erfolgreichen Bombensprengung Entwarnung gegeben werden kann.

Geräumt wurden nach Polizeiangaben der Stadtteil Niederbühl, die Münchfeldsiedlung sowie der Leopoldplatz. Für Betroffene, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen konnten, wurden Ausweichmöglichkeiten unter anderem in der Badnerhalle eingerichtet. Auch in der Festhalle Förch haben Mitarbeitende der Stadt eine Sammelstelle eingerichtet.

Wie der für Sicherheit und Ordnung zuständige Bürgermeister Arne Pfirrmann (Freie Wähler) sagte, waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, der Behörden in Stadt und Land sowie vom Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk im Einsatz.

Gestresste Fahrgäste an den Bahnhöfen Baden-Baden und Rastatt gestrandet

Der Bombenfund hatte am Freitag auch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Züge aus Richtung Karlsruhe endeten in Rastatt, die aus Richtung Offenburg in Baden-Baden. Auch die Stadtbahnlinie S7 der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) war betroffen. Busse übernahmen den Pendelverkehr.

Hunderte Fahrgäste waren zwischenzeitlich an den Bahnhöfen in Baden-Baden und Rastatt gestrandet und hofften darauf, schnell einen Ersatzbusplatz zu ergattern, um ihre Reise fortsetzen zu können.

"Ich wollte eigentlich nach Chur in die Schweiz und warte jetzt hier schon zwei Stunden. Es wäre schön gewesen, wenn der Schienenersatzverkehr besser geregelt worden wäre."

Viel Unmut machte sich bei den Wartenden breit. Sie beklagten vor allem die fehlenden Informationen und dass viel zu wenig Busse für den Pendelverkehr zwischen Baden-Baden und Rastatt zur Verfügung standen.