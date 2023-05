Beim traditionellen Pudelrennen der Pudelfreunde in Karlsruhe-Durlach gehen am Vatertag rund 50 gut frisierte Pudel an den Start.

Die Spannung steigt vor dem traditionellen Pudelrennen am Vatertag in Karlsruhe Durlach. Wer wird beim Wettrennen der schnellste Pudel sein? Erwartet werden rund 40 bis 50 Pudel aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Pudel gehen in Karlsruhe-Durlach um 14 Uhr an den Start

Die Pudel laufen in vier Größen-Kategorien - und müssen es schaffen, eine 60-Meter-Distanz so schnell wie möglich zu bewältigen: Dabei werden sie von Frauchen oder Herrchen kräftig angefeuert.

Von Toypudel über Zwergpudel und Kleinpudel bis Großpudel ist jede Größe vertreten. Start ist um 14 Uhr: Dann jagen immer zwei Pudel gleichzeitig über den Parcours. Schnelle Hunde brauchen rund sechs Sekunden für die Strecke.

Pudelrennen in Durlach: William vor Florian Foto: Verband der Pudelfreunde Karlsruhe-Durlach

Leckerli und Pokale beim Pudelrennen

Von allen tierischen Teilnehmern werden die Bestzeiten aus zwei Durchläufen gestoppt. Am Ende gibt es für den "Pudel des Tages" natürlich ein Leckerli und einen großen Pokal. Und auch die jeweils drei Besten der Einzelgruppen dürfen am Ende aufs Treppchen - zusammen mit ihren Besitzerinnen und Besitzern.

Pudelrennen in Karlsruhe-Durlach mit langer Tradition

Das Pudelrennen in Durlach hat eine lange Tradition: Seit rund 30 Jahren veranstalten die Pudelfreunde in Karlsruhe-Durlach diesen sportlichen Wettkampf zwischen den wolligen Vierbeinern. Für die Teilnehmer und die Zuschauer ist das Ganze vor allem ein Riesenspaß, so berichtet die Rennleiterin Daniela Klotz.

"Der Spaß steht klar im Vordergrund. Aber manche Teilnehmer nehmen das Wettrennen tierisch ernst."

Pudel sind wieder groß in Mode

Heute sind Pudel wieder groß angesagt - vor allem die allerkleinsten und die Zwergpudel, mit denen sich auch gerne viele Influencer präsentieren. Pudel waren vor allem in den 1950er und 1960er Jahren groß in Mode, bevor sie in den 1980er und 1990er Jahren eher out waren. Jetzt sind wieder hip.