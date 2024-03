Kita in Wimsheim im Enzkreis: Hat Fachkraft Kinder misshandelt?

Die Polizei ermittelt gegen eine Fachkraft der Kita in Wimsheim im Enzkreis. Eltern hatten Anzeige erstattet und werfen der Fachkraft vor, mehrere Kinder misshandelt zu haben.

Gegen eine Fachkraft der Kita in Wimsheim (Enzkreis) läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Die "Pforzheimer Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

Elternteil erstattet Anzeige gegen Fachkraft

Laut Polizei hat sich am 8. März ein Elternteil gemeldet, dessen Kind die Kita besucht. Daraufhin seien die Ermittlungen eingeleitet worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass drei Kinder betroffen sind. Nähere Informationen zu den Ermittlungen nennt die Polizei derzeit nicht.

Die Gemeinde Wimsheim ist Träger der Kita. Die Fachkraft ist nach Informationen der "Pforzheimer Zeitung" sofort von ihrer Tätigkeit entbunden worden. Der Bürgermeister der Gemeinde, Mario Weisbrich (parteilos) steht demnach mit den Eltern der Kita in Kontakt.

Sollten Sie selbst oder Menschen in Ihrem Umfeld von sexuellem Missbrauch betroffen sein, finden Sie hier Hilfe und weitere Informationen: Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530 (kostenfrei und anonym) Nummer gegen Kummer: 0800 116 111 (kostenfrei und anonym), das Kinder- und Jugentelefon bietet auf seiner Webseite auch Online-Beratung an. Informationen speziell für Kinder gibt es bei trau-dich.de Das Infotelefon der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs: 0800 40 300 40 (anonym und kostenfrei) Zartbitter e.V.: Beratungsstelle bei Sexueller Gewalt gegen Jungen und Mädchen Wildwasser e.V.: Beratungsstelle bei Sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Mehrere Vorfälle in anderen Kitas

In den letzten Monaten hat es auch in anderen Gemeinden Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Kitas gegeben. Ein Erzieher aus Forst im Landkreis Karlsruhe sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte soll bei seiner Tätigkeit als Erzieher in einer Kita zwei Kinder beim Wickeln im Intimbereich angefasst und davon Fotoaufnahmen gemacht haben. Bei einem dritten Kind bestehe der Verdacht, dass es ebenfalls missbraucht wurde.

In Walzbachtal-Jöhlingen, ebenfalls im Landkreis Karlsruhe, wurden im März 2023 zwei Mitarbeiter einer Kita beurlaubt. Die eine Fachkraft soll sich vor Kindern entblößt und sie missbraucht haben.