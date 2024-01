Wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs sitzt ein Erzieher einer Kita im Kreis Karlsruhe in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte soll Kinder beim Wickeln unsittlich berührt haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe am Freitag mitteilten, wurde gegen den 27-jährigen Mann am Dienstag Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte soll bei seiner Tätigkeit als Erzieher in einer Kita zwei Kinder beim Wickeln im Intimbereich angefasst und davon Aufnahmen gemacht haben. Bei einem dritten Kind bestehe der Verdacht, dass es ebenfalls missbraucht wurde.

Eltern über Missbrauchsverdacht informiert

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Erziehers wurde eine Vielzahl von Speichermedien entdeckt, die derzeit von den Ermittlern ausgewertet werden. Den genauen Ort der Kindertagesstätte wollte ein Sprecher der Karlsruher Polizei auf SWR-Anfrage nicht nennen. Die Eltern der Kinder in der betroffenen Kita seien über die Vorfälle informiert worden. Sie seien am Freitag zu einer weiteren Infoveranstaltung eingeladen, die von der Gemeinde veranstaltet werde.