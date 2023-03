Walzbachtal: Kita-Mitarbeiter nach Missbrauchsvorwürfen beurlaubt

per Mail teilen

Nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs sind zwei Mitarbeiter einer Kita in Walzbachtal-Jöhlingen beurlaubt worden. Die Polizei ermittelt wegen einer mutmaßlichen Sexualstraftat.

Angaben der Polizei zufolge handelt es sich um schwerwiegende Vorwürfe gegen die Betreuungskraft der Kita in Walzbachtal-Jöhlingen (Landkreis Karlsruhe), die aktuell geprüft würden. Der Mann sei beurlaubt und man ermittele wegen einer mutmaßlichen Sexualstraftat. Laut einem Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten soll sich die Betreuungskraft unter anderem vor Kindern entblößt und sie missbraucht haben.

Bürgermeister zeigt sich bestürzt

Der Bürgermeister der Gemeinde Walzbachtal, Timur Özcan (SPD) betonte in einem Statement gegenüber dem SWR, dass das Wohl der in den Gemeinde-Kitas betreuten Kinder an erster Stelle stehe.

"Als Bürgermeister und selbst Vater zweier kleiner Kinder bin ich tief betroffen von dem bestehenden Verdacht gegen zwei pädagogische Fachkräfte."

Die Gemeinde Walzbachtal als Träger der betreffenden Kita unternehme alles ihr Mögliche, um die Eltern in der schwierigen Situation zu unterstützen.

Zwei Mitarbeiter der Kita Arche in Walzbachtal sind wegen Missbrauchsvorwürfen beurlaubt. SWR

Eltern sind Anfang März über Vorwürfe informiert worden

Die Eltern sind vor gut einer Woche über die Missbrauchsvorwürfe informiert worden. Für kommende Woche ist laut Gemeinde ein Elternabend angesetzt worden. Der Karlsruher Hilfsverein "Wildwasser" stehe darüber hinaus für Beratungsgespräche zur Verfügung.

"Sofort nach Aufkommen der Vorwürfe haben Kita und Gemeindeverwaltung die Polizeibehörden, das Landesjugendamt und das Kreisjugendamt eingeschaltet und stehen seither in engem Kontakt."

Neben dem mutmaßlichen Haupttäter ist auch eine weitere Person vorsorglich beurlaubt worden, gegen sie wird laut Polizei aktuell aber nicht ermittelt.