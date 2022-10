Mit dem Pilzesammler unterwegs in den Wäldern rund um Karlsruhe

Hochsaison für Steinpilze, Pfifferlinge und Co.

Momentan gehen gerade überall in der Region Liebhaber auf die Suche nach Steinpilzen, Maronenröhrling und Co., denn es ist Hochphase der Pilzsaison. SWR Reporter Felix Wnuck war mit einem Pilzesucher in den Wäldern rund um Karlsruhe.