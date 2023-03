per Mail teilen

Der Aufsichtsrat der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat am Montag entschieden, dass unter anderem die Filiale in Pforzheim geschlossen wird.

Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof haben am Montagnachmittag nach der Betriebsversammlung bestätigt: Die Filiale in Pforzheim wird geschlossen. 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Das offizielle Aus des Kaufhauses ist auf den 31. Januar 2024 terminiert.

"Das ist eine Katastrophe für Pforzheim."

SWR Peter Lauber

Auch viele Kunden zeigten sich entsetzt - befürchten sie mit dem Aus für das letzte große Kaufhaus in Pforzheim doch ein weiteres Ausbluten der Innenstadt.

Galeria Karstadt Kaufhof in Karlsruhe bleibt offen

Nach Angaben des Managements von Galeria Karstadt Kaufhof bleibt der Standort Karlsruhe erhalten. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigte sich erfreut über diese Nachricht.

"Die eindeutige Zusage, dass Karstadt in Karlsruhe fortgeführt wird, ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt eine überraschend klare und äußerst positive Nachricht."

Pforzheims Oberbürgermeister Boch bedauert Schließung

Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) hat in einer Mitteilung sein Bedauern über die Schließung der Galeria-Filiale ausgedrückt. Für die Angestellten sei es eine ganz bittere Nachricht, da ein Großteil von ihnen im Schnitt schon seit 24 Jahren beim Unternehmen tätig sei. "Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, um den Betroffenen wo immer möglich Türen zu öffnen", so Oberbürgermeister Boch. In den vergangenen Wochen habe man deshalb schon Gespräche mit dem örtlichen Betriebsrat sowie Vertretern von ver.di geführt.

"Das ist ein schwerer Rückschlag für den Einzelhandelsstandort Pforzheim und insbesondere für die Innenstadt."

Wie es in Zukunft mit dem Pforzheimer Galeria-Gebäude weitergehen soll, ist noch unklar. Bereits Anfang Februar habe die Stadt eine "Task Force Innenstadt" eingerichtet, die Alternativkonzepte im Falle einer Standortaufgabe von Galeria Karstadt Kaufhof entwickeln sollte. Noch gibt es aber keine offiziellen Ergebnisse.

Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Warenhäuser in Deutschland

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser bundesweit schließen. Grund sind unter anderem die sinkende Kauflaune, die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise. Insgesamt sollen mehr als 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Konzerns ihren Arbeitsplatz verlieren. Betriebsbedingte Kündigungen seien dabei unvermeidbar.