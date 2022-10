Viele warme Tage im Oktober, zum Teil über 20 Grad - damit könnte der Monat in die Wettergeschichte eingehen, sagt ein Meteorologe aus Karlsruhe.

Der Sommer in diesem Jahr war besonders heiß und trocken. Eine Folge des Klimawandels, so die Begründung von vielen Forschern. Der September war dann kühler, wieder mit Niederschlägen. Jetzt der Oktober, der sich seit Monatsmitte fast wie ein zurückgekehrter Sommer aufführt. Temperaturen von zum Teil bis 25 Grad, dann wieder heftige Gewitter in den letzten Tagen. Das ist für viele gefühlt mehr als ein goldener Oktober, eher schon ein sommerlicher Oktober.

Warmer Oktober: "Angenehm, aber nicht normal"

Am 25. Oktober in Karlsruhe: Sonnenschein, blauer Himmel, leichter Wind, Temperaturen von gut 20 Grad in der Innenstadt. Die Passanten sitzen draußen in der Sonne, freuen sich über das Wetter, sehen diesen Oktobersommer auch kritisch. Manche erklären, das sei schön, aber wohl kaum normal. Viel zu warm sei das, sagt eine Passantin. Ihr Begleiter meint, das sei mit Sicherheit der Klimawandel.

Wetterexperte: Stationäres Tief sorgt für den Oktobersommer

Einen Experten, der diese Vermutungen einordnet, gibt es am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort arbeitet der Wissenschaftler Andreas Fink am Institut für Klima und Meteorologie. Er beschäftigt sich sowohl mit dem Klimawandel als auch mit der Wettervorhersage. Und er erklärt, dass wir momentan ein stationäres Tiefdruckgebiet vor Spanien und Portugal haben, das dafür sorge, dass sehr warme und feuchte Mittelmeerluft zu uns geschaufelt werde.

"Der Sommer war sehr warm - auch im Mittelmeerraum. Das Mittelmeer ist viel wärmer als sonst. Das heißt, von dort kommt im Moment noch einmal mehr Wärme zu uns als sonst."

Professor Andreas Fink vom Institut für Klima und Meterologie am KIT SWR

Karlsruhe, eine der wärmsten Regionen Deutschlands

Mit dem Blick auf die Region ergänzt der Meteorologe: Karlsruhe mit dem Oberrheingraben war und ist eine der wärmsten Regionen Deutschlands. Was die Wissenschaftler aber auch aufzeigen können, ist eine erhebliche Zunahme von heißen Tagen im Sommerhalbjahr, also von April bis Oktober. Wetterexperte Andreas Fink schaut auf das Jahr 1977, da gab es im Sommerhalbjahr drei heiße Tage, erklärt er. In diesem Sommer seien es 30, 40 und mehr solcher Tage gewesen, bilanziert der Wissenschaftler.

"Karlsruhe ist immer noch einer der wärmsten Flecken in Deutschland. Aber wir sehen in allen Regionen eine Erhöhung von Sommertagen beziehungsweise heißen Tagen, auch im Herbst und Frühjahr."

Meteorologe: Sommer verschiebt sich weiter in den Herbst

Andreas Fink erkennt ein Muster, was diese Wettersituation betrifft. Diese Tendenz zu Wärme auch in den Übergangsjahreszeiten werde anhalten, führt er weiter aus. Und es sei sicher, dass sich der Sommer immer weiter in den Herbst hinein verschieben werde. Für den Experten am Institut für Klima und Meteorologie ist diese Erwärmung schon ein Stück des Klimawandels. Dabei könnte der Oktober 2022 einen Rekord hinlegen.

"Also der Oktober hat das Zeug dazu, der wärmste Oktober in Deutschland zu werden seit es Aufzeichnungen gibt, also seit 1881. Wir erleben einen extrem warmen Oktober."

Sommerliche Gewitter im Oktober sind ungewöhnlich

Aus Sicht des Wetterexperten Andreas Fink waren die Gewittertätigkeiten der letzten Tage sommerlich in ihrer Ausprägung. Auch im Winter gäbe es mal kurze Gewitter mit Kaltfronten, die seien aber nicht so intensiv und "blitzreich" wie Sommergewitter, führt der Wissenschaftler seine Beobachtungen aus. Um abschließend anzumerken, dass diese Sommergewitter im Oktober in den letzten Tagen absolut ungewöhnlich seien.